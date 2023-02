Bolsas da Europa fecham em alta, após BCE e BoE elevarem juros dentro do esperado

02/02/2023 | 14:27



As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, após o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) elevarem juros em 50 pontos-base, dentro do esperado pelo mercado. Além disso, comentários de dirigentes de ambas as instituições continuam reforçando que o aperto monetário deve continuar.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,76% a 7.820,16 pontos. Já o índice DAX, em Frankfurt, teve alta de 2,16%, a 15.509,19 pontos - no maior nível em um ano.

O BoE decidiu elevar sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 4%. Em seguida, o presidente da instituição Andrew Bailey advertiu que os "riscos seguem altos" e que o BC inglês já "fez bastante com a taxa de juros, mas é muito cedo para declarar vitória".

O BCE, por sua vez, seguiu o mesmo caminho e também optou por 0,5 porcentual: a taxa de refinanciamento passará de 2,50% a 3%, a de depósitos, de 2% a 2,50%, e a de empréstimos, de 2,75% a 3,25%.

A presidente do BC do bloco comum, Christine Lagarde, destacou que, em todos os cenários, altas significantes de juros serão necessárias, em ritmo constante. "Não penso em cenário que não tenha uma alta de 50 pontos-base em março, só em caso extremo. Sabemos que não terminamos".

"Embora o tom de ambas as coletivas de imprensa pareça sugerir que os dois bancos centrais têm que ir mais longe no aumento das taxas, os mercados parecem ter a visão de que estamos perto de um pico no que diz respeito às taxas, e mesmo que não tenhamos chegado lá, estamos próximos", analisa o economista-chefe da CMC Markets, Michael Hewson.

Ele também cita a mesma percepção com relação ao Federal Reserve (Fed): "os mercados parecem que não acreditam nos BCs e acham que, mesmo que subam novamente, terão que cortar até o final do ano".

O CAC 40, em Paris, avançou 1,26%, a 7.166,27 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,49%, a 27.100,62 pontos. Papéis da Telecom saltaram 8,70%, após a empresa anunciar que recebeu uma proposta da gestora americana KKR por uma participação na sua unidade de infraestrutura e gestão de telefonia fixa.

Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,53%, a 9.237,20 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,85%, a 5.957,07 pontos. As cotações são preliminares.