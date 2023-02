Dom Pedro Cipollini



02/02/2023 | 14:20



Estamos iniciando mais um ano e temos necessidade de remotivar a esperança e a solidariedade, para que este ano seja um ano bom. É preciso resgatar valores mais altos, que possam alimentar nossa esperança de um mundo melhor para todos. Um dos pontos principais para que haja o progresso que nós desejamos é a educação. Sem escola, sem estudo, sem educação verdadeira, dificilmente vamos superar as mazelas que a tempo afligem nossa sociedade. Somente a educação pode alargar o horizonte, fazer-nos tolerantes uns com os outros no respeito à diversidade.



A tolerância deve vir acompanhada do amor, acolhida e gosto pela verdade. O Papa Francisco lançou em 12 de setembro de 2019 o assim chamado “Pacto Educativo Global”, para reavivar o compromisso com as novas gerações, renovando a paixão por uma educação aberta e inclusiva, capaz de ouvir com paciência e promover a compreensão mútua.



Este Pacto Educativo Global está fazendo seu caminho, vai avançando especialmente entre os jovens. Ele quer ser um convite ao diálogo, sobre a forma como estamos construindo o futuro do planeta e sobre a necessidade de investir nos talentos dos mais jovens. Toda mudança precisa de um caminho, um percurso educativo para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal, sem a qual não há futuro para a sociedade. O Papa Francisco escreveu na mensagem para o lançamento do Pacto Educativo Global: “Convido a cada um para ser protagonista desta aliança, assumindo o compromisso pessoal e comunitário de cultivar, juntos, o sonho de um humanismo solidário, que corresponda às expectativas do homem e ao desígnio de Deus”.



Para alcançar este objetivo, se propõe às pessoas de boa vontade, sete compromissos ou caminhos para se chegar a uma sociedade mais humana, justa e fraterna. São eles: Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, ressaltar sua capacidade de estar se relacionando com os outros, contra a cultura do “descartável”. Ouvir as gerações mais novas. Escutar a voz das crianças e adolescentes, para juntos construir um futuro de justiça e paz, uma vida digna para cada pessoa. Promover a mulher, favorecendo a participação das meninas e jovens na educação. Responsabilizar a família, vendo nela o primeiro e indispensável sujeito educador.Se abrir à acolhida.



Educar e educar-nos à acolhida, abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados. Renovar a economia e a política. Estudar novas formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso, o serviço do homem e de toda a família humana na perspectiva de uma ecologia integral. Cuidar da casa comum, nossa Terra.



Proteger seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e visando energias renováveis e respeitosas do meio ambiente. Na história, há momentos em que é preciso tomar decisões basilares que imprimam marcas na nossa forma de viver e nos posicione diante do futuro.



Este Pacto Educativo Global quer empenhar todas as pessoas e instituições, em especial as de ensino, para formação de pessoas maduras e livres. Somente assim, poderemos acreditar, partindo da educação com qualidade para todos, em um país no qual vale a pena viver. Um país livre da ignorância que é, segundo dizia um famoso general, pior que a guerra.