Marina Ruy Barbosa abre o coração sobre relação com Gloria Maria: Conexão de outras vidas

02/02/2023 | 14:11



Marina Ruy Barbosa falou sobre Gloria Maria, após a notícia de que a jornalista morreu nesta quinta-feira, dia 2. A atriz conversou com Patrícia Kogut e relembrou sua conexão com a amiga. As duas eram bem próximas e a apresentadora foi madrinha de casamento da ruiva com Alexandre Negrão, em 2017:

- A Gloria com certeza é uma das pessoas mais especiais que conheci na minha vida e uma das minhas grandes amizades no meio. Acho que nossa ligação era uma coisa difícil de explicar, difícil de conseguir expressar com palavras. Parecia uma conexão de outras vidas. A Gloria é com certeza uma das mulheres por quem tenho muita, muita admiração e muito amor. Então, é muito difícil.

Marina também revelou que as duas costumavam trocar mensagens pelas redes sociais e que Gloria era bem carinhosa com a amiga. O relacionamento da atriz e de Alexandre terminou em 2021, mas a amizade de Gloria com ela continuou.