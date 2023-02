Após ser resgatada de alagamento, Silvia Abravanel relata momentos de tensão: - Começou a pegar água muito rápido dentro do carro

02/02/2023 | 14:10



Silvia Abravanel, passou por um grande susto devido aos alagamentos provocados pelas chuvas de verão. Segundo informações do Em Off, a apresentadora e filha de Silvio Santos se pronunciou no programa Fofocalizando sobre a situação que passou na última terça-feira, dia 31. A famosa contou que estava voltando de carro de uma viagem com, o namorado, o cantor sertanejo Gustavo Moura, quando foi surpreendida por uma enchente que deixou a estrada totalmente alagada.

O companheiro da herdeira do SBT começou o vídeo dizendo:

- Só para tranquilizar vocês de que está tudo bem e tudo certo. Não vou falar que a gente está pronto para outra porque a gente não quer passar isso de novo.

Em seguida, Silvia detalhou:

- Deus me livre! Foi tenso! A gente estava indo embora para São Paulo, a gente tinha que deixar o filho do Gustavo, e na Castelinho, de repente, encheu de água. O carro e o motor travaram. A gente não conseguia sair do lugar e começou a pegar água muito rápido dentro do carro. O Gustavo saiu do carro parecendo um gato, só pulou para cima do carro e veio um monte de gente. Estava eu, ele e a Simone, do Fat Family.

A famosa ainda agradeceu a ajuda recebida no momento de tensão:

- A gente queria agradecer aos bombeiros de Sorocaba, que foram sensacionais, a esposa de um deles, que a gente acabou nem pegando o nome. Salvaram a gente muito rápido, muito mesmo.

E Gustavo finalizou:

- A galera aí toma cuidado, pois o certo é não enfiar o carro ou moto em enchente.