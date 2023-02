Menino fratura o braço e é liberado do hospital apenas com paracetamol em Rio Grande da Serra

Joyce Cunha



02/02/2023 | 13:24



Um menino de cinco anos com uma fratura no braço recebeu como tratamento apenas uma prescrição de Paracetamol, medicamento indicado para febre e dores de cabeça. O ''diagnóstico'' foi feito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Rio Grande da Serra.

A mãe da criança, Suziane da Silva Araújo, de 26 anos, contou que o atendimento foi realizado no último dia 25 de janeiro, por volta das 23h. “Cheguei tarde do trabalho em casa e meu filho estava se queixando de muita dor, com o braço inchado. Na UPA, fizeram raio-x. A médica veio dar uma olhada, falou que aparentemente não era nada e receitou Paracetamol para dor”, lembra. Na manhã seguinte, ainda com muitas dores, o menino foi levado pela mãe ao Hospital Nardini, em Mauá. Ao olhar o braço da criança e o exame de imagem, o médico da unidade hospitalar identificou uma fratura na altura do cotovelo. “Ele ficou internado três dias e realizou cirurgia. Daqui a duas semanas retornará ao Nardini para fazer o acompanhamento”, disse Suziane.



OUTROS CASOS

Indignada, a mãe da criança relatou o ocorrido a conhecidos, que compartilharam o episódio nas redes sociais. A partir da publicação do caso, outros relatos apareceram. Uma moradora contou que há um ano o pai buscou atendimento da Unidade com fratura no pé e foi liberado sem encaminhamento a ortopedista ou atestado. Em outra publicação, uma moradora denuncia a dificuldade em retirar medicamento para tratar dor crônica oncológica.

Em nota, a Prefeitura afirma que pediu apuração da conduta relativa ao “alegado atendimento, mediante análise do prontuário e ficha clínica do paciente” para, se necessário, adotar as “medidas cabíveis”. Para Suziane e o filho, ficou o receio de recorrer à UPA de sua cidade em casos de emergência. “Quando o médico do Nardini falou que era caso de cirurgia, eu desacreditei. Se a médica da UPA não tinha condições de fazer o diagnóstico correto, ela poderia pelo menos ter feito um encaminhamento a um ortopedista, que foi o que eu fiz por conta. Eu não levo mais meu filho na UPA”, ressaltou.