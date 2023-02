Verão: dicas para usar ar-condicionado em dias quentes e chuvosos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/02/2023 | 13:55



Em muitos lugares do País, o verão é marcado pelos dias abafados e com pancadas de chuva forte. A união desses dois fatores aumenta o desconforto térmico, já que a alta umidade provoca sensação maior de calor, mesmo que a temperatura seja relativamente baixa.

Este ano, a variação de temperatura e o comportamento do clima têm sido uma surpresa para diversos estados do Brasil. Com um território tão extenso, é possível que no Sudeste o verão seja um pouco mais frio, enquanto cidades do Norte, Nordeste e até mesmo do Sul tenham dias de chuva e tempo quente.

Para dias de oscilação de temperatura, o ar-condicionado atua nas duas frentes, reduzindo a temperatura e a umidade. Porém, embora ajude a desumidificar, o interior da evaporadora inevitavelmente fica úmido, devido ao próprio processo de climatização. Por isso, é recomendado manter o aparelho ligado na função ventilação por 1 a 2 horas após o uso, para evitar a proliferação de fungos e mofo.

Além disso, lembre-se de limpar mensalmente os filtros, pois a poeira acumulada serve de alimento para fungos que podem crescer no ar-condicionado. E, nas épocas úmidas, a tendência desses microrganismos se proliferarem é maior.

Para combater a umidade do ambiente, lembre-se também de usar a função desumidificar para impedir a presença de fungos e ácaros nas paredes do cômodo – um terror para a saúde respiratória de muitas pessoas.

Segundo Nilson Murayama, gerente de marketing e produto da Daikin, o uso do ar-condicionado no verão também é recomendável para eliminar odores. “A maior umidade favorece o desprendimento de moléculas de odor que ficam impregnadas nas paredes e no teto ao longo do ano. É por isso que nessas épocas muitas pessoas começam a sentir odores desagradáveis pela casa, mesmo que aparentemente não haja uma causa clara”, explica.