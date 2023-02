Madrugada da Festa do Líder no 'BBB 23' rende flertes, edredom e desculpas

02/02/2023 | 13:26



Líder da semana do programa Big Brother Brasil 23, Cara de Sapato ganhou uma festa na noite da quarta-feira, 1º de fevereiro. O evento recebeu decoração e experiências especiais, com octógono e óculos de realidade virtual para simulação de luta e práticas de golpes marciais.

Além da curtição típica das festas do Big Brother Brasil 23, a madrugada foi marcada por flertes, choro, trégua entre participantes e muito mais.

Confira os principais momentos.

Tina realiza sonho de Cezar

O fato de Tina não emprestar suas perucas para Cezar virou motivo de chateação e exposição do brother no Jogo da Discórdia. Contudo, a Festa do Líder Cara de Sapato conseguiu mudar o rumo da história e marcou trégua no assunto.

Na sala, Tina realizou o sonho do amigo e o deixou tocar na peruca que usava. Ele, é claro, aproveitou para sentir a sensação e colocou as pontas do cabelo em sua cabeça.

A cena rapidamente se tornou meme nas redes sociais.

Bruna Griphao e Marvvila se acertam

Bruna Griphao aproveitou o clima da festa para se desculpar com Marvvila por colocá-la como alvo no Jogo da Discórdia. Na ocasião, ela justificou sua atitude e pediu para a cantora entendê-la.

"Na hora eu fiquei chateada, mas é jogo. (...) Eu gosto de você e da sua pessoa", respondeu Marvvila, enquanto abraçava a atriz.

Flertes

Alguns participantes tentaram formar casal. Além dos olhares de Amanda para Cara de Sapato, que renderam nas redes sociais, outros foram mais ousados. Paula, por exemplo, fez paródia para demonstrar seu interesse pelo Líder da semana. Já Bruna Griphao e Amanda protagonizaram um selinho.

No entanto, o destaque da noite foi Ricardo. O brother se declarou para Paula e disse que gostaria de beijá-la até o fim do programa. "Eu gosto de você, você sabe disso", afirmou ele.

Contudo, mais tarde, o biomédico trocou carinhos na cama com Sarah Aline, com quem dormiu abraçado.

Quem também aproveitou o clima para flertar foi Gabriel Santana e Fred Nicácio, que protagonizaram um beijo na primeira festa da edição e um beijo triplo com Sarah Aline na madrugada desta quinta-feira.

Além disso, eles se provocaram e tiveram uma conversa picante. "Dois ativos também sabem brincar", declarou o médico.

O ator, entretanto, também demonstrou interesse em Paula. Enquanto comentava sobre sua bissexualidade, ele declarou para ela: "As mulheres sempre vão ter intimidade comigo. E eu não quero ter essa intimidade contigo, porque eu tenho tesão em você."

Edredom

Diferentemente dos amigos, Key Alves e Gustavo foram mais longe. Depois de uma conversa sobre a possibilidade de ter relações sexuais no programa, o casal combinou de ganhar o Líder da semana para aproveitar o quarto. No entanto, não foi preciso o título.

Ainda durante a festa, eles foram para o edredom do Quarto Fundo do Mar.

Papo sobre jogo

Não faltou papo sobre jogo, é claro. Ricardo, por exemplo, expôs seu possível alvo. "Eu não botaria a Marvvila no Paredão. Tenho mil motivos para votar na Domitila", declarou.

Já Cara de Sapato e MC Guimê apontaram a influência de Fred Nicácio entre os jogadores. "Pessoas que não seguem a sua própria verdade, são influenciáveis, e já não é o caso do Fred Nicácio. (...) Ele é o influenciador do bagulho", pontuou o cantor.