Com lágrimas nos olhos, Sandra Annenberg revela que sonhou com Gloria Maria e lamenta a morte da jornalista

02/02/2023 | 13:10



A morte de Gloria Maria na manhã desta quinta-feira, dia 2, em decorrência de uma metástase de câncer no cérebro pegou todo mundo de surpresa, inclusive seus amigos e colegas de profissão. Sandra Annenberg, que comandou o Globo Repórter junto com Gloria entre 2019 e 2022, fez um vídeo emocionante para falar sobre a amiga.

Com lágrimas nos olhos, ela revelou que sonhou recentemente com a jornalista:

- Eu não queria falar da Gloria, eu queria falar com a Gloria. Porque eu sonhei com você esses dias, Gloria. E eu sonhei que a gente estava sentada frente a frente como se a gente fosse gravar, e você dizia que queria muito voltar, que você estava louca para voltar, como você sempre dizia: Eu vou voltar. E eu dizia para você: Calma, se cuida, se cuida para você, se cuida para as suas filhas e você vai voltar, a gente está aqui te esperando. Enquanto a gente conversava, você olhava e fala assim: Tem razão, eu preciso me cuidar. E a Gloria sempre colocou a carreira em primeiro lugar, as viagens dela em primeiro lugar, mas a gente, como mães cumplices, sabíamos que em primeiro lugar vinham as filhas. E ela dizia: Tem razão, eu vou me cuidar. E a Gloria foi essa pioneira, foi essa mulher que foi na frente. Foi na frente de todas nós. Foi a primeira mulher negra a conquistar esse mundo e a primeira mulher a fazer tantas viagens. Ela se orgulhava tanto que tinha tantos passaportes. É uma mulher que desbravou o nosso mundo para nós mulheres. E quando eu cheguei para trabalhar com ela eu falei: Como assim, trabalhar com Gloria Maria? Gloria Maria era, é, um mito. É um nome que vai continuar nos guiando a todas e a todos, porque ela veio para esse mundo para desbravar. Com toda coragem que ela sempre teve, com toda força que ela sempre teve. E no sonho ela vai continuar perto.