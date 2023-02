Saiba como acessar os cards arquivados do Trello

Bianca Bellucci

Plataforma focada no gerenciamento de equipe, é possível organizar projetos por meio de cartões, listas e quadros do Trello. Aqueles que forem concluídos, por sua vez, podem ser guardados, para deixar a tela mais limpa e abrir mais espaço para novas ideias. Entretanto, se você precisa acessar informações que estavam em cards arquivados do Trello, saiba que o procedimento é simples. Confira neste passo a passo preparado pelo 33Giga.

1. Abra o quadro do Trello que tem os cards arquivados. Em seguida, clique no ícone com três pontinhos.

2. Dê um toque em “Mais”.

3. Selecione “Itens Arquivados”.

4. Pronto! Todos os cards arquivados estarão disponíveis. É possível navegar por eles rolando a página ou usando a busca.

Na galeria, veja em capturas como acessar os cards arquivados do Trello. Tutorial foi realizado na versão desktop, mas é similar no mobile: