Simone Mendes retorna ao palco do BBB23 em carreira solo

02/02/2023 | 12:10



Ela vem com tudo! Simone Mendes está mais que confirmada como uma das atrações da próxima festa do BBB23, que acontece nesta sexta-feira, dia 3. A cantora irá subir no palco do reality pela primeira vez desde que terminou a dupla com a irmã, Simaria.

Segundo informações do jornal O Dia, além da sertaneja, os brothers ainda irão curtir shows de Felipe Araújo, e o retorno do grupo Menos é Mais. A decoração da festa será temática, como sempre, e contará com cenários exclusivos para fotos, estúdio de televisão e uma tela exibindo os melhores momentos das apresentações artísticas.

Os participantes ainda irão usar looks monocromáticos, para deixar o clima da festa ainda mais especial.

Será que vai bombar?