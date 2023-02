Atrações em Tampa – Passeios, hotéis e restaurantes

Maria Beatriz Vaccari

Quem planeja uma viagem para a Flórida encontra ótimas atrações em Tampa. Pertinho de Orlando, a cidade abriga um dos parques de diversões mais legais da região e oferece belíssimos passeios à beira-mar.

A cidade de Tampa fica na costa oeste da Flórida. Ela é conhecida pelos cenários praianos e pelo clima ameno, marcado por belos dias de sol.

O destino fica a apenas 1h30 de distância de Orlando. Por isso, é possível aproveitar a viagem para conhecer os parques da Disney, além do Universal Studios, Islands of Adventures e SeaWorld.

Tampa

Normalmente, os brasileiros que vão a Tampa costumam pegar voos até Orlando ou Miami, alugar um carro e dirigir até a cidade. Caso opte por esse tipo de roteiro, recomendamos utilizar a Mobility, plataforma que reúne as melhores locadoras do mundo em um único local, para economizar com o aluguel do veículo.

Para quem está nos Estados Unidos, outra opção é viajar de trem. Tampa tem uma estação interligada a cidades como Miami, Nova York e Washington.

Também é possível encontrar opções de voos que levam ao Aeroporto Internacional de Tampa. Todos eles fazem ao menos uma parada antes de chegarem à cidade.

Transporte em Tampa

Tampa

Tampa tem um bom sistema de transporte público, com ônibus e trens. Quem precisa cumprir horários específicos, contudo, deve ficar atendo, já que os intervalos entre as linhas podem demorar.

A cidade também oferece frotas da táxis e carros de aplicativos.

Outra opção muito procurada pelos brasileiros é o aluguel de carros. No site da Mobility é possível conferir as locadoras que oferecem esse serviço na região e encontar os melhores preços do mercado.

Quando ir a Tampa

Tampa

O clima de Tampa não varia muito ao longo do ano. Por isso, é possível explorar o destino sem medo de pegar temperaturas extremas em qualquer época.

A dica para fugir de aglomerações e conseguir tarifas mais atrativas em hotéis é viajar entre setembro e dezembro ou fevereiro e março.

Seguro viagem Estados Unidos

Tampa

Contratar um bom seguro viagem é essencial para quem vai conhecer Tampa e outros destinos dos Estados Unidos. Afinal, o país é conhecido pelos custos altíssimos com saúde.

Recomendamos um comparador online, que reúne as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA.

Com ele, é possível ganhar tempo e ainda economizar ao fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 antes de finalizar a compra e ganhe 15% de desconto.

Atrações em Tampa

Há muito o que fazer em Tampa. As principais atrações são:

Busch Gardens Adventure Island Water Park Florida Aquarium Hillsborough Passeios de barco Henry B. Plant Museum Ybor City Amalie Arena Raymond James Stadium

Busch Gardens

DepositPhotos Busch Gardens

O parque Busch Gardens é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Além de abrigar milhares de animais selvagens, o local é conhecido pelas montanhas-russas radicais.

Os fãs de adrenalina não podem deixar de aproveitar as curvas rápidas de atrações como Sheirka e Cheetah Hunt. A torre Falcon’s Fury, por sua vez, se destaca como o maior elevador de queda livre do mundo, com 102 metros de altura.

Endereço: 10165 McKinley Dr

10165 McKinley Dr Horários de funcionamento: consultar programação atualizada no site oficial.

Adventure Island Water Park

Vizinho do Busch Gardens, o parque aquático Adventure Island Water Park é perfeito para curtir dias de calor intenso. O complexo faz muito sucesso principalmente entra as famílias que viajam com crianças.

As atrações incluem desde brinquedões molhados até piscina com ondas e praia artificial com areia branquinha.

Endereço: 10001 McKinley Dr

10001 McKinley Dr Horário de funcionamento: consultar programação atualizada no site oficial.

Florida Aquarium

DepositPhotos Florida Aquarium

O Florida Aquarium conquista viajantes de todas as idades. Durante o passeio, é possível ver mais de 20 mil animais.

O local é dividido em várias áreas temáticas, incluindo um espaço com animais terrestres típicos de Madagascar. Ali, os visitantes avistam bichos como lêmures.

Endereço: 701 Channelside Dr

701 Channelside Dr Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 17h

Hillsborough

A região de Hillsborough é uma das mais charmosas de Tampa. Vale a pena tirar um tempinho para caminhar tranquilamente pela orla urbanizada.

O local é um ótimo ponto para correr ou andar de bicicleta.

Passeios de barco

DepositPhotos Barcos em Tampa

Os passeios de barco permitem conhecer a belíssima baía de Tampa. É possível escolher entre rotas que variam desde trechos em lanchas até percursos a bordo de catamarãs.

Há também iates e cruzeiros noturnos com jantar.

Henry B. Plant Museum

DepositPhotos Henry B. Plant Museum

Os fãs de passeios culturais devem visitar o Henry B. Plant Museum. Trata-se de um complexo que fica em uma mansão do século 19, dentro da Universidade de Tampa.

Ali, é possível encontrar um grande acervo que remete ao estilo de vida das pessoas na virada do século.

Endereço: 401 W Kennedy Blvd

401 W Kennedy Blvd Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 17. Domingo, do meio-dia às 17h.

Ybor City

DepositPhotos Ybor City

O bairro Ybor City merece estar no roteiro. A região abriga a população cubana e é conhecida como uma das áreas mais animadas de Tampa.

Ao andar pelas ruas, os viajantes encontram muitos bares, restaurantes e ótimas lojas de charutos. Há também várias opções da casas noturnas na 7th Avenue.

Amalie Arena

DepositPhotos Amalie Arena

A Amalie Arena recebe diversos eventos esportivos. Por isso, o complexo aparece como uma boa pedida de passeio para os fãs de basquete e hóquei.

Ao longo do ano, o espaço também se transforme em palco de shows.

Endereço: 401 Channelside Dr

Raymond James Stadium

Os brasileiros que curtem futebol americano podem aproveitar a viagem a Tampa para assistir a uma partida do Tampa Bay Buccaneers.

O time joga no Raymond James Stadium e tem uma equipe com várias estrelas, como o quarteback Tom Brady.

Endereço: 4201 N Dale Mabry Hwy

Onde comer em Tampa

Assim como Orlando, Tampa tem opções gastronômicas para todos os gostos e bolsos. Confira algumas recomendações:

Jackson’s Bistro

Columbia

Bern’s Steakhouse

Jackson’s Bistro

Ideal para quem gosta de frutos do mar, o Jackson’s Bistro tem sushis diferenciados e outras receitas deliciosas. O restaurante fica em Hillsborough e tem vista para a baía.

—

Columbia

Tradicional, o Columbia é administrado pela mesma família desde 1908. Ali, o grande destaque é a farta paella.

—

Bern’s Steakhouse

O ambiente sofisticado e aconchegante do Bern’s Steakhouse é perfeito para quem procura fazer uma refeição especial. As carnes e as sobremesas roubam a cena, e o local também oferece uma ampla carta de vinhos.

—

Onde ficar em Tampa

Tampa tem uma boa infraestrutura hoteleira. É possível encontrar acomodações amplas, confortáveis e com preços amigáveis. Veja algumas de nossas indicações:

Marriott Waterside Street

Próximo à marina, o Marriott Waterside Street permite que os viajantes explorem vários pontos bacanas da cidade à pé. O local tem bar, academia, dois restaurantes em um Starbucks.

—

Courtyard Downtown

Indicado para quem valoriza uma boa localização, o Courtyard Downtown tem atrativos como piscina, fitness center e acomodações confortáveis. O empreendimento oferece fácil acesso ao aquário e à Universidade de Tampa.

—

Hotel Haya

Baseado na região de Ybor City, o Hotel Haya é perfeito para quem quer um lugar tranquilo, mas próximo à agitação. Os hóspedes podem usar a academia e curtir o charmoso terraço.

—

Planeje sua viagem para Tampa

Tampa

Quando planejamos nossas viagens para Tampa, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Reserva de hotéis em Tampa

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis em Tampa. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas nos principais destinos americanos. Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Tampa.

Seguro viagem EUA

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem EUA.

Chip viagem EUA

Em uma viagem para os EUA, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da America Chip, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do país – usamos até no Alasca.

Clique aqui para comprar seu chip viagem para Tampa.

Passagem aérea para Flórida

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Flórida, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas para os EUA.

Aluguel de carro nos EUA

O melhor site para comparar os preços praticados em Tampa é a Mobility. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam nos EUA.

Clique aqui para pesquisar e alugar carro nos EUA.

Tours, ingressos e transporte nos EUA

Agora que você já sabe quais são as principais atrações em Tampa, a plataforma Get Your Guide pode te ajudar a reservar tours, ingressos e transfers, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prática e visual, ela conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers nos EUA.