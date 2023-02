Tecnologia pode ser um recurso positivo no cenário educacional

Da Redação

Atualmente, as crianças não apenas possuem fácil acesso à internet como também são estimuladas a utilizá-la por meio de computadores, smartphones, tablets, entre outros. Isso porque a tecnologia pode vir a ser não apenas uma forma de entretenimento para a juventude, mas também uma aliada no processo de aprendizado.

As novas gerações já nascem atualizadas e acompanhando os processos de evolução tecnológica, o que é diferente das gerações dos pais e avós. Por isso, pode haver uma facilidade maior em manusear e navegar pela internet. Sendo assim, a tecnologia está na base do cotidiano, ditando as relações e interações sociais, transformando aqueles que já nascem inseridos nesse contexto em nativos digitais.

Alguns dos recursos tecnológicos, inclusive, já estão presentes na sala de aula, estimulando o aluno e captando a atenção para o ensino. São recursos que estão imersos nas práticas pedagógicas e transformam a experiência escolar em algo mais marcante e efetivo.

Alunos mais tímidos, com certas dificuldades de se expressar, podem ter um desempenho invejável em um debate virtual, ou até mesmo em outra atividade online que o deixe confortável, bem como estudantes que precisam de mais estímulo podem experimentar realidades virtuais para recriar o espaço escolar.

Em específico, os benefícios da realidade virtual não apenas incluem o estímulo da criatividade do aluno. Ela também pode ser aliada ao estudo de disciplinas como História, uma vez que possibilita a imersão em um universo diferente do atual.

Outro exemplo do uso da tecnologia como recurso no processo de ensino-aprendizado é o uso de games – fenômeno conhecido como gamificação. A proposta é relacionar os conceitos dos jogos com o tema abordado, de maneira que a experiência dos alunos seja mais intensa ao fazer a relação daquele assunto.

A exemplo dessa metodologia, temos as gincanas que visam pontuações ou medalhas, engajando os estudantes a serem mais participativos em busca do prêmio, assim como os games.

Além disso, o advento da pandemia potencializou o uso das tecnologias no ambiente escolar, uma vez que alunos e professores precisaram se adaptar ao ensino virtual para continuar o processo de aprendizagem. A crise sanitária também demonstrou a urgência necessária de um mundo mais tecnológico, e até mesmo os mais resistentes reconheceram que as diversas possibilidades ofertadas pelo online podem melhorar o dia a dia, trazendo mais qualidade de vida.

Os próprios profissionais da educação fomentam o uso de estratégias digitais. Vale ressaltar, no entanto, que a implementação dessas estratégias e desses recursos deve ser feita de maneira alinhada com todos os envolvidos no processo educacional, como pais, professores e alunos. Este último sendo estimulado à volta às aulas de maneira lúdica, por meio da tecnologia, removendo o peso da readaptação necessária todos os anos.