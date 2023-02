Charge - 2 de janeiro de 2023

Seri



02/02/2023 | 11:49



O debate sobre o futuro da indústria e do setor automotivo foi o principal assunto do encontro realizado na última quarta-feira (1), entre o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva, e o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da General Motors do Brasil, Adriano Barros. Durante a reunião, entidade e montadora selaram um pacto a favor da indústria da região.

Com foco no Grande ABC, o executivo da GM e o dirigente da entidade também dialogaram sobre os planos da montadora em São Caetano. Em relação a esse tema, Barros reiterou que a empresa vai manter a produção da unidade, que segue com os modelos Spin, Tracker e a Nova Montana. Esse último começou a ser fabricado em janeiro. Na prática, o encontro aconteceu após um esforço da Agência de Desenvolvimento em buscar respostas junto à montadora, que mostrava indícios de esvaziamento da planta no Grande ABC. O temor maior da entidade era de que a montadora encerrasse as atividades, a exemplo do que aconteceu com a Ford e a Toyota.

Além disso, a reunião aconteceu um dia depois do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), ter deixado o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e a Agência.