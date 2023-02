Região deve ter novas 'Praças da Cidadania' até maio

Joyce Cunha



02/02/2023 | 11:41



O Fundo Social do Estado de São Paulo prevê até maio deste ano a inauguração de duas novas Praças da Cidadania no Grande ABC, em Diadema e Mauá. As obras, iniciadas em outubro e dezembro do último ano, respectivamente, somam R$ 8,3 milhões em investimentos públicos e privados.



Em Mauá, a construção da unidade sede do programa que alia esporte, lazer e formação profissional atingiu, no último mês, o patamar de 12% de conclusão. “O andamento das obras estão um pouquinho abaixo do que a gente imaginava por conta das chuvas, mas a expectativa é que a praça esteja pronta entre abril e maio”, destacou a presidente do conselho do Fundo Social de São Paulo, Berenice Giannella. Fernanda Gomes Dias de Oliveira, presidente do Fundo Social de Solidariedade mauaense, ressaltou a importância da praça, que estará sediada na região dos jardins Éden e Hélida. “Em janeiro de 2021, abrimos o diálogo em busca de projetos que mudassem a qualidade de vida da população. Identificamos essa possibilidade (programa Praças da Cidadania), encontramos uma área, oferecemos ao Estado e eles aceitaram”, disse.



As Praças da Cidadania incluem estrutura esportiva, com pistas de skate, quadras e pistas para caminhada, e área para a oferta de cursos da Escola de Qualificação do Fundo Social de São Paulo. Salas de informática, do Banco do Povo e hortas comunitárias também fazem parte do projeto.



A unidade de Diadema, que tem 8% das obras executadas, está sendo construída no Serraria. Com investimento de R$ 19,6 milhões, o Fundo Social também já iniciou processo para a instalação da Praça em São Bernardo, no Jardim Planalto. “Terminamos a licitação e vamos assinar o contrato nas próximas semanas. Daremos início às obras logo de imediato”, afirmou Giannella



No Grande ABC, a primeira sede do programa foi inaugurada em 2019, em Santo André. “O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a primeira-dama, Cristiane, que é a presidente do Fundo Social do Estado, gostaram da proposta do projeto e mantiveram os investimentos por compreender sua importância para a valorização da cidadania, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade dos municípios”, afirmou a presidente do conselho do Fundo estadual.



Além do Praças da Cidadania, a entidade social de São Paulo manteve a distribuição de cestas básicas às cidades paulistas. De acordo com o Fundo, a ação será reforçada a partir de abril, com a compra de alimentos e cobertores. As tradicionais iniciativas solidárias também serão retomadas, a exemplo da Campanha do Agasalho.