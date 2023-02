Marcelo Lima discute porto seco para região

Da Redação



02/02/2023 | 11:38



Um dia antes de ser empossado, o deputado federal Marcelo Lima (Solidariedade) reuniu-se com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), em Brasília. No encontro, o parlamentar levou como pauta a discussão em torno da criação de um porto seco em São Bernardo. “Levei a demanda para que a gente possa ter mais logística, mais emprego e mais agilidade ao transporte, tendo em vista que estamos ao lado do porto de Santos, aeroporto de Congonhas, Anchieta, Imigrantes e Rodoanel”, disse Marcelo. A ideia, segundo o parlamentar, é criar uma espécie de Zona Franca de Manaus na região, o que pode permitir que a mercadoria chegue de forma mais rápida e barata.

Bastidores

Família Zaca em festa

Fevereiro é mês de festa para a família do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL). Hoje, o vereador Lucas Zacarias (PTB), filho dele, completa 33 anos e reúne amigos em um espaço na Vila Valparaíso. No dia 25, o aniversário é do patriarca da família, que chegará aos 61 anos. A ideia é realizar um evento beneficente para arrecadar fundos para paróquia Nossa Senhora das Dores, a exemplo do que já foi feito em anos anteriores. Dia de celebração e de solidariedade.