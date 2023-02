Mauaense de 11 anos com câncer ganha camisa autografada do SPFC

Da Redação



02/02/2023 | 11:09



Aos 11 anos, Vicktor Hugo da Silva Paixão tem sido ''craque'' em enfrentar a batalha contra um câncer. Morador de Mauá, ele precisou ficar internado no Hospital Notrecare ABC, em São Bernardo, para mais uma cirurgia que faz parte do tratamento, mas dessa vez o olhar da equipe médica fez toda a diferença para que ele voltasse a sorrir depois de um período delicado.



Torcedor apaixonado pelo São Paulo FC, ele vestia o uniforme completo do time quando precisou ir ao centro cirúrgico. Depois do procedimento, o gestor médico de anestesiologia da unidade, Cássio Regis, percebeu que o paciente estava triste e apreensivo. Ele, então, teve a ideia de presentear a criança com um kit que teve direito até a camisa autografada pelos jogadores, enviada pelo próprio time após o pedido do médico. “Em uma conversa com o paciente, descobri que ele era torcedor fanático. Entrei em contato com a presidência do clube para verificar como poderíamos alegrar esse torcedor especial e eles encaminharam os produtos oficiais do clube”, conta o médico.



"O Vicktor sempre foi um menino alegre, mas depois do diagnóstico passou a ficar triste. Meu filho não queria se alimentar, mas naquele dia tomou seu café especial e ficou bastante emocionado”, relatou Erika Clarisse da Silva, mãe do Vicktor. O menino continua sendo acompanhado pela equipe médica da unidade.