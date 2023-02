Gisele Bündchen estaria feliz com a decisão de aposentadoria de Tom Brady, diz jornal

02/02/2023 | 11:11



Como você vem acompanhando, existem rumores de que o término do casamento de Gisele Bünchen e Tom Brady muito se deu porque o ex-atleta de futebol americano estava tão envolvido com o esporte que não queria se aposentar. E a modelo, na época, reclamava para que ele passasse mais tempo com a família.

O tempo foi passando, Brady até se aposentou (mas apenas por alguns meses) e só agora, no começo de 2023, é que finalmente ele tomou uma decisão sobre a carreira e anunciou que vai pendurar de vez as chuteiras e o capacete. Na publicação do Instagram, Gisele foi super fofa e mandou até um recado para o ex-marido.

De acordo com fontes que a People teve acesso, a modelo estaria feliz com a decisão de Brady e não teria nada muito negativo a dizer sobre ele.

- Gisele seguiu em frente com sua vida há um bom tempo e está feliz com o que quer que Tom escolha fazer com sua vida agora. Manter uma atitude positiva sobre Tom e sua carreira faz parte do que você faz como pai. Eles estão compartilhando seus filhos e espalhando o amor entre eles para que cresçam como crianças normais com dois pais atenciosos.

Essa mesma fonte acrescentou durante o bate-papo com a People que o bem-estar e a felicidade das crianças continuam sendo prioridades dos dois.