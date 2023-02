Gloria Maria dizia que jamais colocaria data de nascimento na lápide: Nem pensar

02/02/2023 | 11:11



Gloria Maria, que morreu na manhã desta quinta-feira, dia 2, contou durante participação no Que História é Essa, Porchat? que não gostaria que colocassem sua data de nascimento na lápide, após sua morte. Na ocasião, ela disse:

- Eu não gosto de papo de morte. Não vai ter aquela do ano tal ao ano tal. Isso está fora. Nasceu tanto, e morreu tanto. Nem pensar! Só ia colocar assim: A mulher que morreu sem idade.

A apresentadora, que estava no comando do Globo Repórter, estava internada para tratar uma metástase no cérebro. Segundo informações da Rede Globo, Gloria parou de responder aos medicamentos há alguns dias.

O comunicado da emissora dizia:

A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.