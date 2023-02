Gloria Maria exaltou as filhas em últimas publicações nas redes sociais: Minhas vidas

02/02/2023 | 11:10



Gloria Maria morreu na manhã desta quinta-feira, dia 2. Em suas últimas publicações nas redes sociais, que aconteceram no final de 2022, a jornalista relembrou trabalhos antigos, compartilhou um vídeo da amiga Narcisa Tamborindeguy lhe dando força e ainda fez uma emocionante publicação das filhas, Laura e Maria.

Em seu último post, em dezembro de 2022, ela compartilhou o vídeo de uma entrevista antiga que concedeu para também jornalista Marília Gabriela.

Obrigada Gabi. Meu presente de natal, escreveu na legenda.

Já, em outro momento, publicou uma foto das filhas e escreveu:

Minhas vidas. Meus amores. Primeira vez numa programação tipo Rock In Rio sem mim. Foram com a minha comadre Veronica e a madrinha Júlia. Se divertiram mas se Deus quiser no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto preciso me cuidar. Mas tenho FÉ e logo estarei de volta brilhando.