Da tela para a telinha: saiba como acompanhar o BBB 23 no TikTok

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/02/2023 | 10:55



A criativa comunidade do TikTok está de olho no Big Brother Brasil, produzindo muito conteúdo sobre a atração. Ao entrar na busca do aplicativo e procurar por BBB 23, é possível encontrar uma página personalizada e exclusiva, em que a comunidade pode ver os melhores momentos, melhores vídeos, o perfil de cada participante, notícias sobre a casa e, claro, vídeos dos criadores para falar sobre os acontecimentos no “TikTok está vendo”.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

“No ano passado, tínhamos percebido o uso do TikTok como impulsionador de conversas por meio de vídeos de humor e curiosidades consumidos no app. Para esta temporada, resolvemos aumentar essa experiência com uma página personalizada e uma ferramenta de busca mais interativa, trazendo conteúdos assim que são postados e incentivando os perfis a falarem sobre o assunto. Estamos bem felizes com essa parceria com a Globo e por poder levar entretenimento para as pessoas de tantas formas”, afirma Ronaldo Marques, líder de parcerias de conteúdo do TikTok Brasil.

O sucesso do BBB 23 no TikTok pode ser evidenciado pelo número de visualizações das hashtags: #BBB23 já possui mais de 5,1 bilhões de visualizações no aplicativo e #BBB mais de 30 bilhões. Os números apontam que a comunidade está cada vez mais engajada no programa e utilizando o aplicativo para produzir e consumir conteúdo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Saiba como acompanhar o BBB 23 no TikTok

Perfis oficiais

Criadores que falam sobre o programa