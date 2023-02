5 vantagens de participar de apostas esportivas online

Da Redação

Do 33Giga



02/02/2023 | 10:55



Cada vez mais o mundo das apostas esportivas vem crescendo e ganhando espaço entre os brasileiros. Tanto é que 80% das pessoas já ouviram falar sobre a modalidade e 64% já jogaram de fato. Os dados foram retirados do estudo “Apostas Online”, realizado pela área de pesquisa UOL, em parceria com a empresa de tecnologia MindMiners.

Tal popularização se deve, em parte, porque os palpites são facilitados pelas casas de apostas online. O Governo Federal estima que cerca de 500 negócios digitais, como o pigolbet, operem no País atualmente. E a fama e a dimensão dessa modalidade tendem a continuar, uma vez que os sites oferecem uma série de vantagens aos usuários. A seguir, conheça algumas delas.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Apostas de qualquer lugar

Conseguir apostar de qualquer lugar é o primeiro ponto na lista de vantagens. Para participar, basta o usuário ter um dispositivo eletrônico que tenha acesso à internet. Com um celular, tablet ou um computador em mãos, por exemplo, é possível realizar os palpites diretamente da praia, do shopping ou em casa. E mais: as casas funcionam todos os dias, durante 24 horas.

2. Diferentes modalidades e acontecimentos

Dentro das apostas esportivas, o futebol lidera a preferência dos brasileiros, com 93%. De acordo com informações do estudo do UOL, as pessoas costumam investir em jogos do Brasileirão (56%). Mas outros campeonatos também se destacam, como a Copa Libertadores (44%) e a Copa do Brasil (41%). Pouco mais de um terço (33%), por sua vez, aposta em todas as competições.

Mas as casas de apostas não vivem apenas de futebol. Hoje, elas permitem palpitar sobre diferentes esportes, como tênis, basquete, rugby, vôlei e eSports. Também é possível investir fora desse universo. Isso porque os jogadores podem apostar em questões de política, das premiações de Hollywood e até em relação ao clima.

Ainda vale ressaltar que os palpites não se limitam a quem venceu ou perdeu. O usuário pode apostar em diferentes critérios dentro de um único jogo. As opções de futebol, por exemplo, contemplam quantos gols vão acontecer na partida, quem vai marcar o primeiro gol, quem vai ganhar cartão vermelho, e muito mais.

3. Apostas esportivas ao vivo

As apostas esportivas ao vivo buscam proporcionar uma experiência mais imersiva ao usuário. Isso porque, além de acompanhar a partida na qual está investindo, o jogador pode realizar palpites em tempo real, que visam melhorar seu resultado final. O apostador também pode fazer o cash-out a qualquer momento. Isto é, encerrar sua aposta antes do fim de um evento e ganhar de acordo com o resultado momentâneo.

4. Palpites de qualquer valor

Um dos grandes atrativos das apostas esportivas online é que as casas costumam permitir investimentos tão pequenos quanto R$ 1. Desta forma, os jogadores iniciantes ou as pessoas que não gostam muito de arriscar podem aproveitar a experiência com mais segurança.

É importante destacar, no entanto, que as margens de lucro estão diretamente relacionadas aos valores apostados e as cotações de cada evento esportivo. Desta forma, palpites mínimos geram lucro e prejuízo proporcionais ao investimento feito.

5. Métodos de pagamento variados

As casas de apostas oferecem diferentes opções de depósito a seus usuários. Entre os métodos disponíveis hoje, é possível escolher entre cartões de crédito e de débito, carteira digital, transferências bancárias, boletos e até Pix.

Cada método de pagamento em sites de apostas segue um protocolo de validação que visa garantir que nenhum golpe seja aplicado. Isso só é possível graças à criptografia que as casas de apostas usam para que toda informação recebida seja segura, impedindo que os dados dos jogadores sejam divulgados e utilizados de maneira indevida.