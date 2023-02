Saúde de Ribeirão Pires começa estudos sobre remédios à base de canabidiol

Da Redação



02/02/2023 | 10:44



Após a sanção da lei estadual que permite maior autonomia de municípios para regulamentar uso de canabidiol na rede pública, assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no último dia 31, a Prefeitura de Ribeirão Pires informou que vai começar estudo sobre o assunto. “O uso do medicamento é importante para quem tem espectro autismo, parkinson, epilepsia”, disse o prefeito Guto Volpi (PL).Em Ribeirão Pires, a implementação vem acontecendo em etapas: a primeira teve duração de quatro meses e diz respeito à adaptação e orientação dos médicos da rede de saúde.



A segunda tem previsão de duração de dois anos, para avaliação e triagem dos pacientes que desejam utilizar a medicação e preencherem todos os critérios de indicação e contra indicação. O médico Laerte Rodrigues Junior, líder dos estudos sobre canabidiol em Ribeirão Pires, explica que a cidade está no processo de regulamentação da lei e que deve iniciar alguns estudos em breve. “Os próximos passos são realizar testes para entender melhor quais são nossas principais patologias. Já estamos avançando para a segunda etapa da lei municipal”, afirmou.



O canabidiol é recomendado para vários tipos de tratamento. No entanto, a evidência científica mais confiável é por sua eficiência em enfermidades mais graves como síndromes de epilepsia infantil, síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut (LGS). Isso ocorre porque, normalmente, elas não respondem aos medicamentos anticonvulsivantes convecionais. Em vários estudos, o medicamento à base de canabis foi capaz de reduzir o número de convulsões e, em alguns casos, interrompê-las completamente. Doenças neurodegenerativas, como alzheimer e parkinson e outras mais comuns, como a depressão, ansiedade, insônia, dores e estresse também podem ser amenizadas ou mesmo curadas com um uso do canabidiol.