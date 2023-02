Descubra quais são os jogos gratuitos do PS Plus em fevereiro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/02/2023 | 09:55



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em fevereiro. Dessa vez, os usuários poderão baixar Evil Dead: The Game, OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition e Destiny 2: Além da Luz. De 7 de fevereiro até 6 de março, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em fevereiro

Evil Dead: The Game – Disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5



A PS Plus em fevereiro traz Evil Dead: The Game, um título de ação multijogador JvJ inspirado na trilogia de filmes e na série de televisão. Controle uma equipe de quatro sobreviventes, explorando, pilhando, dominando seus medos e encontrando itens-chave para fechar a passagem entre os mundos. Lute pelas forças do bem ou assuma o controle do Demônio Kandariano para caçar Ash e outros jogadores, possuindo Deadites, Demônios, o meio ambiente e mais enquanto tenta devorar as almas deles.

OlliOlli World – Disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5



Faça grinds e manobras enquanto descobre os deuses místicos do skate na busca pelo Gnarvana neste ousado jogo de ação e plataformas cheio de personalidade. Percorra um mundo estranho e maravilhoso enquanto realiza missões, vence desafios e faz novos amigos no caminho. Experimente a acessibilidade, profundidade e liberdade de jogador enquanto mergulha no fluir do game que é a marca do OlliOlli World.

Mafia: Definitive Edition – Disponível para PlayStation 4

Após um encontro com a máfia, o taxista Tommy Angelo acaba por se envolver no submundo do crime. No começo, ele mostra-se relutante em se misturar com a família Salieri, mas as recompensas ficam tentadoras demais. Neste remake completo do jogo original de 2002, você deve controlar Tommy, subindo na hierarquia do crime organizado durante a época da Lei Seca, nos anos 1930.

Destiny 2: Além da Luz – Disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5



No último título disponibilizado pela PS Plus em fevereiro, parta em uma nova jornada pelo incrível universo de ficção científica e fantasia de Destiny 2. Com esta expansão ao jogo de tiro e ação multijogador, os Guardiões explorarão a Europa, dominarão o novo poder elementar da Estase e coletarão poderosos equipamentos exóticos na batalha contra a Kell da Treva Decaída, Eramis. Vale destacar que este título requer o jogo base Destiny 2.