POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G chegam ao mercado com foco em tela imersiva; saiba mais

03/02/2023 | 08:55



Fevereiro já começa com uma série de lançamentos no mercado de tecnologia. Entre eles, estão os smartphones POCO X5 Pro 5G (#TheSecretToWin) e POCO X5 5G (#Everything JustRight) e a pulseira inteligente Xiaomi Redmi Band 2. A seguir, você descobre alguns detalhes das novidades, assim como do evento especial de lançamento.

O POCO X5 Pro 5G tem tecnologia 5G e promete trazer a experiência mais imersiva até então. O modelo é o primeiro da categoria de intermediários a contar com o display Flow AMOLED (com taxa de atualização de 120Hz), tecnologia que entrega visualização aprimorada. Ele também faz com que a novidade tenha uma aparência geral mais limpa em termos de design, além de permitir à fabricante entregar um aparelho de menor espessura. Por fim, o smartphone também é equipado com escurecimento PWM de 1920Hz, que mantém qualidade e cuidado com os olhos do usuário.

Já o POCO X5 5G é o primeiro modelo com tela AMOLED em um dispositivo de entrada da série X. Esse tipo de display é raro no segmento, e o objetivo é que o aparelho se posicione como um lançamento que democratize o acesso a essa tecnologia. Além disso, o visor tem taxa de atualização de 120Hz e conta com a certificação SGS de proteção ocular.

A Redmi Band 2, por sua vez, é uma pulseira inteligente com tela grande de 1.47 polegadas e que oferece bateria com 14 dias de duração. Com apenas 14,9 gramas, o modelo é à prova d’água (50 metros) e ajuda o usuário a acompanhar uma série de dados de saúde, como batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea e qualidade do sono. Já para quem busca um aliado na prática de atividades físicas, o acessório tem mais de 30 tipos de modos esportivos, que vão desde corrida e ciclismo até frisbee.

Preço e disponibilidade O POCO X5 Pro, o POCO X5 e a Xiaomi Redmi Band 2 estão à venda em suas lojas oficiais no AliExpress. Clique no produto de interesse e saiba mais sobre como comprar, os valores praticados e os detalhes de tecnologia de cada dispositivo.

A conferência global de lançamento do POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G vai acontecer no dia 6 de fevereiro, às 20h GMT+8 – ou 9h no horário de Brasília. Por isso, agora é a hora de colocar os produtos no carrinho ou na lista de desejos, porque o evento promete oferecer brindes especiais, como earphones e smartwatches.