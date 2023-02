EUA: Biden afirma que aumentar teto da dívida é 'obrigação constitucional'

01/02/2023 | 20:59



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que aumentar o teto da dívida é uma obrigação constitucional e não é "negociável" ou "condicional", segundo comunicado oficial. Hoje, Biden se reuniu com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, para discutir o impasse entre o Congresso e a Casa Branca.

A Constituição americana prevê que o teto da dívida pública precisa ser elevado periodicamente pelo Congresso para que o governo consiga cumprir obrigações financeiras. Em nota, Biden defendeu que impedir uma inadimplência econômica "catastrófica" é um dever compartilhado entre ambas as partes.

O presidente, no entanto, aceitou discutir separadamente com líderes do Congresso sobre como reduzir o déficit e controlar a dívida nacional, uma das demandas de McCarthy e do partido republicano.

De acordo com o comunicado, Biden e McCarthy devem continuar conversando sobre o aumento no teto da dívida.