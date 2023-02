Ex-candidato a prefeito de Diadema será presidente de autarquia da Capital

Artur Rodrigues



02/02/2023 | 06:00



O ex-candidato a prefeito de Diadema Taka Yamauchi (MDB), que disputou o segundo turno do último pleito municipal contra José de Filippi Júnior (PT), vai assumir a presidência da SP Obras, uma autarquia municipal vinculada à Siurb (Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo). No ano passado, Taka foi candidato a deputado federal, mas não conseguiu se eleger.



A informação foi confirmada ex-prefeiturável, que, em contato com o Diário, contou que o convite foi feito pessoalmente pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). “Eu e o Ricardo somos aliados de longa data. Estamos construindo uma aliança muito forte desde as eleições de 2018, junto com o presidente nacional do nosso partido (Baleia Rossi). Fico feliz por assumir esse compromisso e ajudar na gestão do Ricardo na nossa capital”, disse.



A SP Obras é responsável pelas revitalizações definidas pela Siurb na cidade de São Paulo. Taka assume o lugar de Marcos Monteiro, secretário da Siurb, que também exercia a função de presidente da autarquia. A pasta tem um orçamento estimado em R$ 2,23 bilhões para este ano. “Vamos trabalhar em conjunto com o secretário e com o prefeito. Nosso objetivo é transformar São Paulo em uma referência de infraestrutura. Já temos projetos em andamento, como revitalizações de escolas municipais, de hospitais e de vias urbanas, todas que são frutos do programa Operações Urbanas, com o qual trabalharemos diretamente”, afirmou o novo presidente da autarquia.

Taka ainda contou que pensa em se candidatar novamente a prefeito de Diadema em 2024 e que proximidade com o prefeito da Capital pode favorecer as políticas públicas voltadas ao Grande ABC. “Nossa parceria está se fortificando cada vez mais. Estamos numa ascendência muito grande e isso pode ser muito importante para as políticas voltadas à região metropolitana. Agora eu e o Ricardo podemos trabalhar juntos para fortalecer a divisa entre Diadema e São Paulo, além das outras fonteiras da capital com o Grande ABC”, comentou.