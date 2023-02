Brasileiras avançam e se juntam a Rayssa nas quartas do Mundial de skate street

01/02/2023 | 19:29



A equipe brasileira conseguiu classificar três skatistas para as quartas de final do Mundial de street dos Emirados Árabes Unidos. Marina Gabriela, Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto farão companhia à medalhista olímpica Rayssa Leal, que já estava previamente garantida na próxima etapa.

As brasileiras Carla Silva, Maria Almeida e Kemily Suiara, porém, não tiveram o mesmo sucesso e se despedem do torneio. Elas ficaram, respectivamente, em 29º, 49º e 64º na primeira classificatória.

A melhor skatista do País nessa fase foi Marina Gabriela, que terminou na 12ª posição, com 44.05 pontos. Pâmela Rosa foi a 19ª (39.94), enquanto Gabriela Mazetto ficou no 24º lugar (36.17).

Quem ficou com o primeiro lugar foi a australiana Chloe Covell, que somou incríveis 83.15 pontos. Ela tem apenas 13 anos e é uma das sensações do skate mundial. Completaram o pódio da primeira classificatória as japonesas Uemura Aoi (65.28) e Yoshizawa Coco (61.15).

Confira as skatistas classificadas para as quartas de final:

Funa Nakayama (JAP) - previamente classificada

Momiji Nishiya (JAP) - previamente classificada

Yumeka Oda (JAP) - previamente classificada

Akama Rizu (JAP) - previamente classificada

Rayssa Leal (BRA) - previamente classificada

Chloe Covell (AUS) - 83.15

Uemura Aoi (JAP) - 65.28

Coco Yoshizawa (JAP) - 61.15

Keet Oldenbeuving (HOL) - 60.20

Roos Zwetsloot (HOL) - 53.01

Lan Junyi (CHN) - 51.18

Haylie Powell (AUS) - 46.84

Jazmin Álvarez (COL) - 46.37

Candy Jacobs (HOL) - 46.00

Daniela Terol (ESP) - 45.39

Cui Chenxi (CHN) - 44.40

Marina Gabriela (BRA) - 44.05

Nakajima Nonoka (JAP) - 42.97

Paige Heyn (EUA) - 42.37

Flic Turner (AUS) - 41.96

Natalia Muñoz (ESP) - 41.95

Mariah Duran (EUA) - 40.21

Olivia Lovelace (AUS) - 40.01

Pamela Rosa (BRA) - 39.94

Charlotte Hym (FRA) - 39.74

Samantha Secours (CAN) - 39.09

Aldana Bertran (ARG) - 37.97

Ailin Arzua (ARG) - 36.86

Gabriela Mazetto (BRA) - 36.17

Zhang Yan (CHN) - 35.99

Catori Thornton (EUA) - 35.62

Ha Siye (COR) - 34.66

O torneio feminino celebra as quartas de final na sexta-feira. Nesta quinta, é a vez do grupo masculino decidir os classificados para a próxima etapa. Na fase classificatória, cada skatista dá duas voltas de 45 segundos e apenas a melhor volta é contabilizada. Então, 32 atletas avançam às quartas de final, disputadas no mesmo modelo da fase anterior. A partir das semifinais, a nota da melhor volta será somada às duas melhores manobras do competidor para constituir uma pontuação final.