Atrações do Harry Potter na Universal Orlando – Guia completo

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



01/02/2023 | 17:55



Muita gente viaja para Orlando, na Flórida, em busca das famosas atrações do Harry Potter. Há, inclusive, quem pense que há um parque exclusivo dedicado ao bruxinho por lá. Isso, porém, não é verdade.

Em compensação, existem duas áreas sensacionais inspiradas no universo do personagem criado pela escritora escocesa J.K. Rowling, uma em cada parque temático da Universal Orlando. Trata-se de The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley (Beco Diagonal), que fica na Universal Studios, e de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, na vizinha Islands of Adventure.

Neste post, você descobrirá em detalhes todas as atrações do Harry Potter disponíveis em ambos os parques e as experiências que pode vivenciar por lá. Isso sem contar dicas de compras e comidinhas temáticas. Para isso, dividi o artigo nos seguintes itens:

Divulgação Dragão sobre fachada do banco no Beco Diagonal, na Universal Studios

Onde ficam as atrações do Harry Potter em Orlando

Dá para visitar as duas áreas do Harry Potter no mesmo dia

Como funciona o Hogwarts Express

Como é o Diagon Alley, na Universal Studios

O que fazer na área do Harry Potter na Universal Studios

Como usar a varinha interativa do Harry Potter

As principais atrações do Harry Potter no Beco Diagonal

Como é Hogsmeade, na Islands of Adventure

O que fazer em Hogsmeade, na Islands of Adventure

Show noturno no Castelo de Hogwarts

As principais atrações do Harry Potter em Hogsmeade

Hotéis na Universal Orlando

Seguro viagem em Orlando

Chip de telefone e internet nos EUA

É hora de conferir tudo.

Seguro viagem EUA

Onde ficam as atrações do Harry Potter em Orlando

As atrações do Harry Potter em Orlando se espalham por dois parques: Universal Studios e Islands of Adventure. Eles são vizinhos e podem ser visitados no mesmo dia por quem compra um ingresso chamado Park to Park.

Ambas as áreas chamam-se The Wizarding World of Harry Potter. A diferença é que a da Universal Studios é inspirada no Beco Diagonal (Diagon Alley), enquanto a da Islands of Adventure tem como tema Hogsmeade.

Assim, ao ir de um centro de lazer para o outro, você é inserido em todo o universo do bruxinho, desde suas aventuras em Londres até a história que se passa na Escola de Magia de Hogwarts e seus arredores.

Dá para visitar as duas áreas do Harry Potter no mesmo dia

Divulgação Interior do Hogwarts Express

Sim, é possível visitar as duas áreas do Harry Potter em Orlando no mesmo dia. Para isso, é preciso fazer um trajeto no trem chamado Hogwarts Express, como o da saga, que liga o Beco Diagonal a Hogsmeade em questão de minutos (sem contar as filas antes do embarque). Tanto faz o ponto de partida e chegada e há diversas viagens ao longo do dia em ambos os sentidos.

A única coisa é que, para embarcar no Hogwarts Express, você precisa ter um ingresso que permita visitar tanto a Universal Studios quanto a Islands of Adventure no mesmo dia. Ele se chama Park to Park e é um pouco mais caro.

A boa notícia é que, com ele, você não fica restrito às áreas do Harry Potter. Dá para circular por todas as atrações de ambos os complexos normalmente. E olha que são muitas, como você pode conferir aqui.

Como funciona o Hogwarts Express

Divulgação Interior do Hogwarts Express

Assim como os alunos de Hogwarts faziam a cada ano escolar no dia 1º de setembro, o visitante pode embarcar no Hogwarts Express. Não importa em qual das áreas de The Wizarding World of Harry Potter você escolha começar o dia, seja no Diagon Alley (Universal Studios) ou em Hogsmeade (Islands of Adventure), pois dá para fazer o trajeto de ida ou retorno entre Londres e a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Para quem está na Universal Studios, o embarque se dá na estação King’s Cross. Ali, uma breve caminhada o leva à Plataforma 9 ½ (com direito a um jogo de espelhos para dar a sensação de atravessar a parede de tijolos), onde é possível, após encarar a fila, subir a bordo do trem que segue para Hogsmeade, na Islands of Adventure.

No caminho, você vê pela janela cenários que remetem à história do bruxinho, tanto na ida quanto na volta, além de projeções de sombras dos personagens.

Caso opte pelo caminho contrário, o embarque na Islands of Adventure fica na estação situada em uma das entradas da área, próxima à atração Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

Como é o Diagon Alley, na Universal Studios

Divulgação Beco Diagonal, na Universal Studios

Se a área da Islands of Adventure arranca suspiros graças ao simulador Harry Potter and the Forbidden Journey, que funciona no imponente Castelo de Hogwarts, Diagon Alley (Beco Diagonal), na Universal Studios, foi projetado para dar um novo sentido a tudo que se pensa em relação a parques de diversões. A começar pelo fato de ele ficar “escondido” atrás de cenários que rementem a Londres.

Diante das fachadas de edificações famosas da capital inglesa, como a estação de King’s Cross – onde se pega o trem rumo a Hogwarts na plataforma 9 ¾, que fica “escondida na parede” e aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal –, o Wyndham’s Theatre e a Leicester Square, os desavisados só não passam batido graças à presença do Knight Bus, o ônibus roxo de três andares que aparece no início do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.

Uma vez diante dele, não estranhe se o condutor, representado por uma cabeça suspensa com dreadlocks, troque uma ideia se você resolver posar para uma foto ao lado dele.

É ali que você deixa de ser “trouxa”, como quem não é bruxo é chamado no mundo de Harry Potter, e enxerga duas entradinhas entre uma parede de tijolos, que parecem dar acesso a simples banheiros ou algo do tipo. Basta adentrá-las, porém, para a mágica acontecer.

É lá dentro que fica The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, área que remete à rua comercial retratada no universo do bruxinho mais famoso do mundo.

O que fazer na área do Harry Potter na Universal Studios

Divulgação Fachada da estação King Cross, na Universal Studios

Uma vez no Beco Diagonal da Universal Studios, não importa se você é fã ou não de Harry Potter, tampouco se conhece a história de J.K Rowling. Funcionários vestidos de bruxos, com uma simpatia ímpar – e um forçado sotaque britânico – fazem todos entrarem no clima e conhecerem as maravilhas do pedaço.

É uma tal de doceria que vende sorvete de cerveja de manteiga, pub que serve diversas bebidas, bancos que trocam dólares (notas de US$ 10 ou US$ 20) por Wizarding Bank Notes, o dinheiro dos bruxos, (aceito em todo o parque), restaurantes com menu de pratos típicos ingleses e lojas, muitas lojas, que vendem desde uniformes de quadribol (o esporte mais popular entre os bruxos) a poções de brincadeira e varinhas mágicas.

Como usar a varinha interativa do Harry Potter

Divulgação Varinhas mágicas na Ollivanders

Comprar uma varinha interativa, por sinal, faz parte da experiência nas duas áreas do Harry Potter nos parques da Universal. Isso porque algumas delas são equipadas com um sensor e acompanham um mapa que indica a posição de diversos medalhões dourados no Diagon Alley (Universal Studios) e em Hogsmeade (Islands of Adventure).

Ao se posicionar sobre eles e fazer os movimentos certos – os funcionários sempre estão lá para ajudá-lo –, você executa “bruxarias”, como iluminar janelas, acionar fontes d’água ou fazer com que um objeto se projete.

A sacada é tão boa que, ao andar pelo Beco Diagonal e suas travessas, como a do Tranco (que fica no escuro e é toda sombria, como a retratada pela primeira vez em Harry Potter e A Câmara Secreta) e o Beco do Horizonte, vê-se magia o tempo todo. Pena que as varinhas não servem para diminuir as filas da principal atração da área, batizada de Harry Potter and the Escape from Gringotts.

As principais atrações do Harry Potter em Diagon Alley

As principais atrações do Harry Potter no Beco Diagonal, que fica na Universal Studios, são:

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Ollivanders

Borgin and Burkes

Madam Malkin’s

Quality Quidditch’Supplies

Wiseacre’s Wizarding Equipment

Weasleys’ Wizard Wheezes

Carkitt Market

Florean Fortescue’s Ice Cream Parlour

Leaky Cauldron

Veja cada uma delas em detalhes:

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Divulgação Harry Potter and the Escape from Gringotts

Localizado no interior do Gringotts Bank, em cujo topo da fachada desponta um dragão, o simulador Harry Potter and the Escape from Gringotts retrata um trecho de Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2, o último episódio da saga, no qual Harry e seus amigos Hermione e Ron entram no banco para recuperar uma das Horcruxes capazes de destruir o vilão Voldemort.

Não sabe o que nada disso? Desencane. Com imagens 3D em resolução 4k combinadas a um sistema híbrido de movimentação de carrinhos, a atração é impecável e agrada a todos, desde crianças e adultos até trouxas e bruxos.

Ollivanders

A famosa loja que vende varinhas mágicas e surge na história em Harry Potter e A Pedra Filosofal pode ser encontrada em ambas as áreas dedicadas ao bruxinho nos parques da Universal Orlando.

O legal é que você pode usar os modelos interativos adquiridos em alguns pontos de Diagon Alley e Hogsmeade (use o mapa para achar os medalhões dourados). Com os movimentos corretos, dá para fazer “mágicas”, como sacudir esqueletos e fazer água cair de um guarda-chuva.

Borgin and Burkes

Esta loja sinistra tem caveiras e “feitiços” engraçados. Se tiver uma varinha, coloque o esqueleto da vitrine para dançar. O espaço fica em Knockturn Alley, o “lugar mais obscuro de todos”, retratado pela primeira vez em Harry Potter e A Câmara Secreta.

Madam Malkin’s

Aqui, você encontra os robes e uniformes das casas de Hogwarts. È, também, um dos destaques de Harry Potter e A Pedra Filosofal

Quality Quidditch’Supplies

Compre itens ligados ao jogo de quadribol, o famoso jogo do mundo bruxo. Tem até vassoura “voadora” por lá.

Wiseacre’s Wizarding Equipment

Loja com bolas de cristal e outros itens de magia, como telescópios, binóculos, esferas armilares, bússolas, lupas e ampulhetas. O prédio azul, meio tortinho, tem uma bela fachada. Vale as fotos.

Weasleys’ Wizard Wheezes

A loja cheia de truques dos gêmeos Fred e George Weasley. Um dos destaques é o Kit Mata-Aulas que ficou famoso em Harry Potter e O Cálice de Fogo

Leaky Cauldron

Divulgação Leaky Cauldron, restaurante na área do Harry Potter

Este é um dos melhores restaurantes da Universal Studios. Nele, dá para saborear pratos típicos ingleses, como ensopado de carne com Guinness e fish and chips (peixe com batatas-fritas).

No pub do estabelecimento, dá para tomar cervejas diferentes, como a lager Wizard’s Brew e a escura Dragon Scale. Destaque ainda para o ambiente, que tem um clima medieval.

Florean Fortescue’s Ice Cream Parlour

Se estiver calor, não deixe de passar por aqui. A doceria vende diversos tipos de sorvetes, inclusive uns malucos, como o de cerveja amanteigada.

Carkitt Market

Neste mercado, há lojas como a Eternelle’s Elixir, onde dá para comprar bebidas retratadas no mundo de Harry Potter, com sabores concentrados que são diluídos em água.

Como é Hogsmeade, na Islands of Adventure

Divulgação Hogsmeade, na Islands of Adventure

Marcada pela imponente estrutura do Castelo de Hogwarts, a área The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, na Islands of Adventure, também conta com atrações, lojas e restaurantes inspirados no universo de Harry Potter.

Todos eles foram desenvolvidos em meio a um cenário de encher os olhos, com casinhas com chaminés tortas e telhados nevados, entre outros detalhes que foram supervisionados e aprovados pela escritora escocesa J.K. Rowling, a criadora do personagem.

O que fazer em Hogsmeade, na Islands of Adventure

A atração ambientada no Castelo de Hogwarts, chamada Harry Potter and the Forbidden Journey, é um dos mais disputados de Orlando desde o lançamento, em 2010. Mas o mais moderno de todos é Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, uma montanha-russa com de velocidade com nada menos que sete lançamentos ao longo do trajeto.

Ainda em Hogsmeade, os visitantes encontram a montanha-russa infantil Flight of the Hippogriff, que é uma delícia, e a estação do Hogwarts Express (que liga a área ao Beco Diagonal, na Universal Studios.

Isso sem contar lojas que vendem varinhas de condão e instrumentos “enfeitiçados”, um pub, barraquinhas que servem cerveja amanteigada (sem álcool) e suco de abóbora, uma doceria com sapos de chocolate e até mesmo o correio Owl Post, de onde as pessoas podem enviar cartas com o carimbo de Hogsmeade.

Show noturno no Castelo de Hogwarts

Paulo Basso Jr. Show noturno no Castelo de Hogwarts

Em algumas noites, há também um show chamado Dark Arts, que significa “As artes das trevas” e rola à noite, com projeções no Castelo de Hogwarts. O espetáculo é sensacional. Basta se posicionar em frente a estrutura par ver muitas imagens, luzes e fogos.

No dia que for ao parque, consulte se o espetáculo vai rolar e o horário no aplicativo oficial da Universal Orlando. É imperdível.

As principais atrações do Harry Potter em Hogsmeade

As principais atrações do Harry Potter em Hogsmeade, na Islands of Adventure, são:

Harry Potter and the Forbidden Journey

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Flight of the Hippogriff

Ollivanders

Owl Post

Dervish and Banges

Filch’s Emporium of Confiscated Goods

Zonko’s

Honeydukes

Three Boomsticks Inn

Hog´s Head Pub

Confira mais a respeito de cada uma delas:

Harry Potter and the Forbidden Journey

Divulgação Harry Potter and the Forbidden Journey

Durante a aventura, que combina ação em tempo real, tecnologia robótica e cinema, os visitantes são transportados por cerca de cinco minutos para dentro do universo de Harry Potter.

Enfeitiçados por Hermione, os visitantes encontram o bruxinho e Rony, montados em suas vassouras. A partir daí, os convidados voam sobre Hogwarts graças ao mágico pó de flu. Não demora para surgir um dragão, o Salgueiro Lutador e uma divertida partida de quadribol.

No trajeto, é possível curtir diversos objetos e cenários que fazem parte dos filmes e livros de Harry Potter, como a sala do diretor Dumbledore, as aulas de defesa contra as artes das trevas e o Grande Salão.

Ao todo, 12 cenas são transmitidas enquanto as pessoas brincam ao lado das imagens dos três principais personagens da saga, além de Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid e Draco Malfoy, todos representados pelos atores dos filmes.

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Divulgação Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Nesta montanha-russa, o trenzinho é formado por 14 lugares, separados de dois em dois, entre motocicletas e sidecars. Vale a pena ir em ambos, já que as experiências são diferentes – embora a mais focada na “visão de Harry Potter” seja a do sidecar.

Durante o trajeto, cercado por 1.200 árvores, há sete lançamentos em alta velocidade. De quebra, tem uma surpresa, sem contar o momento em que todos são erguidos a 20 metros de altura em um ângulo de 70 graus, para depois voltar de costas.

Entre os monstros que aparecem ao longo do caminho estão os Explosivins, vistos em Harry Potter e o Cálice de Fogo e também em Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe.

Quem encarar a jornada encontra ainda outras criaturas mágicas, como um Centauro majestoso, um enxame de travessos Diabretes da Cornualha e Fofo, o cachorro de três cabeças.

Flight of the Hippogriff

Divulgação Flight of the Hippogriff, uma das atrações do Harry Potter em Orlando

Nesta montanha-russa infantil, na qual crianças e adultos podem brincar juntos, a galera vai até a cabana de Hagrid, o guarda-costas do mundo de harry Potter, e de lá encara uma jornada cheia de curvas e descidinhas para tentar se aproximar de um Hipogrifo.

Ollivanders

Assim como ocorre no estabelecimento homônimo no Beco Diagonal, da Universal Studios, esta loja da Islands of Adventure forma tanta fila quanto às atrações da área. O motivo é simples: é nela que estão a vendas varinhas mágicas.

Quem quiser pode ir direto para as prateleiras, mas o melhor é viver a experiência completa e adentrar à sala mágica, na qual uma pessoa da plateia (geralmente uma criança) é escolhida para interagir com o vendedor na escolha do modelo mais adequado.

Assim como ocorre em Harry Potter e A Pedra Filosofal, porém, é a varinha que “escolhe” o seu dono. Já dentro da loja, é possível também comprar corujas de pelúcia, entre outros itens.

Owl Post

Neste correio, você pode enviar cartas para quem quiser com os selos do The Wizarding World of Harry Potter.

Dervish and Banges

Loja com instrumentos e equipamentos mágicos do jogo de quadribol, entre outros itens que aparecem nos livros e filmes do bruxinho.

Filch’s Emporium of Confiscated Goods

A galera faz fila por aqui atrás de capas e outros produtos do Ministério da Magia. Destaque também para as bandeiras com os brasões das casas do mundo bruxo.

Zonko’s

Esta loja tem uma série de com “brinquedos mágicos” à venda, como o bisbilhoscópio (peão que conta histórias) e o lembrol (bola que fica vermelha para alertar sobre compromissos).

Honeydukes

É aqui que estão à venda sapos de chocolate e feijões de todos os sabores (inclusive peixe e pimenta). È um dos maiores sucessos entre os fãs do Harry Potter que visitam os parques da Universal Orlando.

Three Boomsticks Inn

Este restaurante serve pratos típicos da Inglaterra e tem no cardápio cerveja de manteiga (sem álcool) e suco de abóbora, que também podem ser consumidos em barraquinhas na parte de fora. Vive cheio – uma boa dica para sentar por lá é ir logo cedo, para tomar café da manhã.

Hog´s Head Pub

Um pub para os mais crescidinhos tomarem cerveja de verdade, como a Hog’s Head Brew, de fabricação própria, também faz parte do fantástico universo de Hogsmeade, na Islands of Adventure.

Hotéis na Universal Orlando

Paulo Basso Jr. Loews Portofino Bay Hotel

O complexo da Universal conta com oito hotéis em Orlando. Os três mais luxuosos são Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel e Loews Royal Pacific Resort. Abaixo, classificado como preferencial, aparece o Loews Sapphire Falls Resort.

As opções intermediárias são Cabana Bay Beach e o Aventura Hotel. Já os Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites e Dockside Inn and Suites são os mais econômicos.

Eu me hospedei em alguns deles, mas visitei todos e conto os detalhes neste artigo sobre os hotéis da Universal, com fotos, dicas, preços e tudo mais.

Aqui, adianto que a grande vantagem de ficar nos hotéis da Universal é poder entrar nos parques temáticos uma hora antes do público regular. Isso garante um tempo extremamente útil para brincar praticamente sem fila nas principais atrações do complexo.

Além disso, os oito hotéis do complexo, listados abaixo, ficam muito bem localizados.

—

Seguro viagem em Orlando

É fundamental incluir a contratação de um seguro viagem na hora de montar um roteiro na Universal, em Orlando, para curtir as atrações do Harry Potter.

O melhor de tudo é usar uma ferramenta que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É o caso do Seguros Promo, que o ajuda a economiza e ganhar tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA.

Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem EUA.

—

Chip de telefone e internet nos EUA

Em uma viagem para Orlando ou qualquer outro lugar dos EUA, jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone.