Coluna Social



01/02/2023 | 17:00



Inclusão e respeito à diversidade de gênero nortearam o projeto Trajeto Afeto do Sesc Santo André. Em ação gratuita para maiores de 18 anos, a unidade promoverá o lançamento do Mapa LGBT do Grande ABC, no dia 2 de fevereiro, das 18h às 21h30.

Com o intuito de reunir ações educativas sobre direitos, igualdade de gênero, sexualidade, além do mapeamento de espaços de cultura, lazer, saúde, esporte, assistência e convivência existente no ABCDMRR voltados para a população LGBTQIAP+, a ação inédita reúne espaços seguros e de representatividade para pessoas LGBTQIAP+ das sete cidades da região.

O evento é um marco temporal que concretiza sua publicação, distribuição impressa e apresentação conceitual e presencial ao público. A programação conta com mural artístico, bate-papos, apresentação musical da artista Vênus Garland e a presença das educadoras do Infanto-Juvenil, Coletivo #VoteLGBT e Mari Lúcio.

Serviço: Lançamento do Mapa LGBTQIAP+ do Grande ABC - Projeto Trajeto Afeto

Dia: 2/2, quinta-feira

Horário: 18h às 21h30.

Entrada gratuita

Classificação: A partir de 18 anos. Compondo a programação de lançamento, o Mural da artista Mari Lúcio tem o objetivo de dar materialidade artística ao projeto Trajeto Afeto no Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Santo André a partir de fevereiro de 2023, com uma intervenção que mescla o mapeamento de pontos de referência para a população LGBTQIAP+ na região do grande ABC, fragmentos de memórias e personagens que compuseram essa história de organização, afeto e resistência. Mari Lucio é graduada em Design Gráfico (SENAC/2013), Serviço Social (UNIFESP/2020) e pós graduanda em Design Educacional. Fundadora e Diretora de Arte no Jornal Vozes da Rua, mídia impressa e digital feita com a População em Situação de Rua na Baixada Santista. Redutora de danos pelo Centro Regional de Formação em Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos. Comunicadora visual, ilustradora, oficineira e produtora cultural. Nasceu em Santo André e hoje reside em São Paulo. Saiba mais em @jamburana.pinturas

Serviço: Mural Trajeto Afeto

Dias: 1 e 2/2, quarta e quinta-feira

Horário: 10h às 19h

Entrada gratuita

Classificação: Livre Para completar a programação, a multi-instrumentista Vênus Garland apresenta show autoral focado na vivência travesti e em questões raciais. Paulista, a artista de 29 anos é baterista, cantora, pianista, compositora, escritora e articuladora social. Seu primeiro instrumento foi a bateria. Iniciou seus estudos aos 6 anos de idade em aulas particulares com Newton Essi (atual baterista da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo) e aos 13 anos entrou para a Fundação das Artes em São Caetano do Sul. Em 2010, Vênus excursionou pelo Mediterrâneo como baterista em um navio de cruzeiro pelo período de onze meses. A escrita e a palavra são figuras presentes na vida da artista desde cedo. Como diz: "Vocabuláryo é Terrytóryo ". Vênus cria textos e poesias com o intuito de mover o imaginário de seus ouvintes à outras realidades existentes e possíveis. Atualmente, apresenta também o show solo e autoral focado na vivência de travesti e em questões raciais.

Serviço: Show de Vênus Garland - "Vocabuláryo é Terrytóryo"

Dia: 2/2, quinta-feira

Horário: 20h às 21h30

Entrada gratuita

Classificação: Livre - Não recomendado para menores de 12 anos

SESC Santo André - Espaço de Tecnologias e Artes

Endereço: Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar - Santo André/SP

Telefone: (11) 4469-1200

Site: www.sesc.org.br

Estacionamento:

R$ 5,00 a primeira hora e R$ 1,50 por hora adicional mediante apresentação de Credencial Plena.