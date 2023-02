Gisele Bündchen manda mensagem para Tom Brady após anúncio de aposentadoria: Te desejo só coisas maravilhosas

01/02/2023 | 16:10



Tom Brady anunciou nesta quarta-feira, dia 1°, sua aposentadoria após uma carreira de sucesso no futebol americano. O jogador selecionou uma série de fotos para compartilhar a notícia, inclusive cliques em que aparecia com a ex-esposa, Gisele Bündchen. Após ver a publicação nas redes sociais, a modelo brasileira mandou uma mensagem de carinho nos comentários.

Wishing you only wonderful things in this new chapter of your life (Te desejo apenas coisas maravilhosas nesse novo capítulo de sua vida, em tradução livre).

Os dois anunciaram a separação em 2022, após 13 anos de casamento e dois filhos. Desde então, amigos próximos de Gisele contaram à revista People que ela está vivendo uma ótima fase. Inclusive, estaria se aproximando de seu professor de Jiu Jitsu, Joaquim Valente. Até o momento, nenhum dos dois confirmou o envolvimento amoroso.