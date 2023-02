Meio-irmão de Lisa Marie Presley comenta sobre sua morte: Ainda é muito surreal

01/02/2023 | 16:10



Muitos não sabem, mas a ex-esposa de Elvis Presley - Priscilla Presley - teve um filho de outro casamento, Navarone Garibaldi Garcia, de 35 anos de idade. Em uma entrevista recente para a revista People, o rapaz, que também é músico, comentou sobre a morte de sua meia-irmã, Lisa Marie Presley, e contou, inclusive, que esteve no velório em Graceland, nos Estados Unidos, no final de janeiro.

Ainda é muito surreal, comenta Navarone.

O filho de Priscilla Elvis vai lançar uma música com sua banda, Them Guns, na próxima sexta-feira, dia 3. O single Acid Plane, de acordo com o músico, vai contar sua história, incluindo a vida com a mãe, seu vício e a relação com o pai, Marco Garibaldi.

Em 2017, ele passou por uma situação inusitada quando um brasileiro entrou em contato alegando ser seu primo. Foi assim que o cantor descobriu que seu pai não era italiano, e sim brasileiro, trocando seu nome de Garcia para Garibaldi quando mudou de país. Ao confrontar o pai, eles nunca mais conversaram. Em relação ao seu vício, Navarone conta que começou a usar heroína quando tinha apenas dez anos de idade, mudando para diferentes drogas ao longo da vida. Desde 2020 ele está sóbrio, e foi com a ajuda da mãe que se desintoxicou

Eu ficava na cama o dia inteiro em posição fetal, teve alguns momentos que eu não achei que chegaria onde cheguei, agora estou orgulhoso, relata.

Agora, com a morte da meia-irmã, o cantor diz que é sua vez de apoiar a mãe. Ele não era próximo de Lisa Marie Presley, mas fez um post lamentando sua morte. Navarone também comentou sobre a proximidade com Riley Keough, filha de Lisa, e relatou que ela é uma ótima irmã para as gêmeas, Harper e Finley.

Na legenda da publicação, ele escreveu:

Irmã mais velha... espero que agora você esteja em paz e feliz com seu pai e seu filho ao seu lado. Sei que os últimos dois anos não foram fáceis para você e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós. Independentemente disso, você é minha irmã e estou enviando amor e orações por sua jornada para casa. Eu ainda não consigo acreditar nisso, estou sem palavras. Te amo irmã. Beijos.