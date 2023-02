Paolla Oliveira manda a real sobre a pressão do público para ela ser mãe: - Deixa eles pensarem o que quiserem

01/02/2023 | 15:11



Sem papas na língua! Paolla Oliveira não esconde que está muito feliz em seu relacionamento com Diogo Nogueira. Porém, apesar de sempre mostrar diversos momentos românticos do casal, a atriz ainda recebe muitos questionamentos sobre quando vai aumentar a família.

Segundo a assessoria do SBT, a atriz conversou com o programa Fofocalizando na última terça-feira, dia 31, e mandou a real sobre o assunto. Ela deixou bem claro que não se importa com a pressão e os comentários que recebe:

- Cobram nada! As pessoas esperam... Esperar, expectativa, é uma coisa. Cobrar é só se eu aceitar. E está tudo bem comigo. Deixa eles pensarem o que quiserem, faz parte.