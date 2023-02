Após boatos sobre divórcio de Daniel Alves, Joana Sanz esclarece: Informações totalmente falsas

01/02/2023 | 15:10



Daniel Alves está no centro de polêmicas após ser acusado de agredir e estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, nos Estados Unidos. Após o El Programa de Ana Rosa, TV espanhola Telecinco, informar que Joana Sanz havia começado o processo para se divorciar do jogador de futebol, a modelo usou as redes sociais para fazer um esclarecimento.

Em um texto publicado nos Stories do Instagram, a famosa fez questão de deixar claro que as especulações são falsas e que ela mesma informará o público caso tome a decisão.

Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas nesse momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado.