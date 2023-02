Diadema começa a vacinar crianças de seis meses a dois anos contra a Covid-19 nesta quinta (2)

Da Redação



01/02/2023 | 14:29



A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai ampliar a partir desta quinta-feira (2) a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças de seis meses a dois anos.

Segundo a prefeitura, o município recebeu um novo lote com mais de sete mil imunizantes da Pfizer Baby, único imunobiológico aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para esse grupo. Até então, a vacina Pfizer Baby só estava disponível para os pequenos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Além disso, as unidades de saúde foram reabastecidas com mais de 12 mil doses da Pfizer Pediátrica, o que vai permitir dar continuidade a aplicação da D1, da D2 e da aplicação da dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos. O esquema vacinal deste grupo é composto por três doses, sendo a segunda (D2) administrada após o intervalo de 28 dias da primeira. A dose de reforço pode ser aplicada a partir de quatro meses após a segunda dose.

BALANÇO

Segundo o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (31), Diadema tem 37.780 crianças de cinco a 11 anos vacinadas com ao menos a primeira dose, representando 87% dos residentes desta faixa etária, e destas, 31.968 crianças possuem esquema primário completo, o que representa uma cobertura vacinal de 75% deste grupo de idade.

Já na população de três e quatro anos foram aplicadas 5.135 doses, atingindo 42% do público total da faixa etária, sendo que 2.556 crianças desta faixa etária completaram o esquema vacinal. Na faixa etária de seis meses a dois anos, 1.228 crianças já receberam a primeira dose de proteção contra a Covid-19. O município tem, ao todo, 18.763 crianças nessa faixa etária.

A administração municipal orienta os pais que as doses que protegem contra a Covid-19 estão disponíveis em Diadema nas 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. Para conferir os horários é preciso acessar os horários e endereços de atendimento em https://portal.diadema.sp.gov.br/conheca-os-locais-de-vacinacao-para-covid-19/.

Para ser imunizado, basta apresentar documento pessoal com foto (CNH ou RG) e CPF. Em caso de segunda dose ou dose de reforço, é necessário apresentação do cartão de vacinação anterior. Pessoas com comorbidades precisam apresentar ainda documentação que comprove a condição clínica.

Já as crianças necessitam apresentação do comprovante de endereço em nome do pai ou responsável legal e da caderneta de vacinação de rotina.