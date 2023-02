Alec Baldwin e esposa teriam ido jogar pôquer horas depois dele ser formalmente indiciado pela morte de Halyna Hutchins

01/02/2023 | 14:10



E o caso de Alec Baldwin segue dando o que falar. O ator está passando por um processo judicial após ter atirado em Halyna Hutchins, em um set de filmagens em 2021. Agora, de acordo com a People, ele e a esposa, Hilaria Baldwin, foram curtir a noite jogando pôquer apenas algumas horas depois do artista ser formalmente indiciado pela morte da produtora.

Segundo uma fonte da revista, o casal não falou com muita gente e estava tranquilo no local:

- Eles não se envolveram com ninguém, mas foram direto para onde todos jogam pôquer. Depois de passar cerca de 30 a 40 minutos na área de pôquer dos fundos, Alec e Hilaria voltaram e sentaram-se no lounge.

E tem mais! Um novo ponto foi levantado no processo de Alec, já que, de acordo com o Ministério Público de Santa Fé, o ator não passou por um treinamento com armas de fogo. Todos do set de filmagens aprenderam a manusear o item, mas Baldwin teve uma sessão individual de apenas meia hora e se distraiu com uma ligação da família, informa ainda a People.