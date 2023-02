E se o Twitter acabar? Saiba recuperar tweets antigos

Rebecca Vettore

Desde que Elon Musk se tornou o maior acionista individual do Twitter em outubro do ano passado, a rede social vem passando por mudanças importantes. Um mês após a compra, por exemplo, o bilionário demitiu metade dos funcionários por e-mail causando alvoroço e apreensão em relação ao futuro da empresa.

Com uma dívida acumulada em US$ 16 bilhões (cerca de R$ 82 bilhões), grandes anunciantes avisaram que iriam suspender a verba de publicidade por medo do que Musk faria com a empresa. Entre as principais preocupações estaria a veiculação de fake news e de discursos de ódio.

Ainda em novembro de 2022, o diretor-presidente da Tesla comunicou aos funcionários, que restaram, que uma falência do Twitter poderia acontecer. Por enquanto, a rede social continua em pleno funcionamento. Mas e se um dia realmente parar de funcionar, você sabe como recuperar tweets antigos?

A seguir, o 33Giga ensina o passo a passo para recuperar tweets antigos:

1. Abra o Twitter em seu navegador favorito. Do lado esquerdo da página principal, clique em “Mais (…)”.

2. Vá em “Configurações e suporte” e depois selecione “Configurações e privacidade”.

3. Ao ser encaminhado para outra página, permanece na aba “Sua conta” e clique em “Faça download de um arquivo com seus dados”.

4. Para confirmar que você é quem diz ser, o Twitter vai pedir sua senha para continuar o processo de baixar os arquivos desejados.

5. Depois de confirmar a senha, na sequência a rede social vai enviar código para seu endereço de e-mail ou número de telefone cadastrado.

6. Digite o código que foi enviado e clique no botão solicitar dados.

7. Aperte “Solicitar arquivo”. Agora, basta aguardar o envio do arquivo para fazer o download e recuperar tweets antigos.

