Amanda de Godoi torce o joelho praticando snowboard e se apaixona por médico que a atendeu

01/02/2023 | 13:10



Parece até cena de filme, né? Mas realmente aconteceu com Amanda de Godoi. A atriz, que ficou conhecida por fazer Malhação, passou por um baita perrengue enquanto praticava snowboard, mas teve final feliz.

Isso porque ela torceu o joelho enquanto se divertia na neve e precisou ser levada para o posto médico. Contudo, chegando lá, Amanda teve uma surpresinha. Nas redes sociais, a artista contou que ficou gamadinha no profissional que a atendeu.

Adivinha quem começou bem e terminou no posto médico... Em minha defesa tinha dois anos que eu não fazia snowboard. Fui tentar aumentar a velocidade e torci o joelho. Acabei ficando afim do cara que me atendeu. Charlie. Uma graça, escreveu nos Stories.