Aulas nas escolas da rede estadual retornam nesta sexta (3)

Da Redação



01/02/2023 | 12:44



As aulas para os 3,5 milhões de estudantes das 5,3 mil escolas estaduais de São Paulo retornam no dia 3 de fevereiro. O primeiro dia será destinado ao acolhimento dos novos alunos e também dos que retornam para mais um ano letivo. As aulas serão 100% presenciais.

"Tenho certeza que teremos um 2023 de muitas conquistas na rede estadual de São Paulo. Nosso foco será em garantir uma base pedagógica forte, com excelência nos resultados, para tornar São Paulo referência em educação para todo o país", afirma o secretário estadual da Educação, Renato Feder.

Para receber os estudantes e definir as estratégias de ensino, professores e gestores se reúnem, nos dias 1 e 2, para traçar as metas do primeiro semestre, previsto até 30 de junho. Em seguida, o recesso do meio do ano vai de 3 a 24 de julho, sendo o último dia dedicado a mais um momento de planejamento. O segundo semestre começa no dia 25 de julho e se encerra ao final do ano letivo em 15 de dezembro.