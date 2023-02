90 anos de Nina Simone: documentário está disponível grátis no Curta!On

Da Redação, com assessoria

Os 90 anos de Nina Simone seriam completados em 21 de fevereiro. Em homenagem à data, o documentário “Nina Simone”, dirigido por Frank Lords, estará disponível gratuitamente no Curta!On ao longo de todo o mês para assinantes da ClaroTV+ e, durante 7 dias, para novos assinantes cadastrados em CurtaOn.com.br.

“Nina Simone” conta com entrevistas concedidas pela própria artista, além de diversas performances memoráveis. Também traz depoimentos de pessoas que a conheceram em diferentes momentos de sua trajetória, além de sua mãe, Mary-Kate Waymon, e seu irmão, Sam Waymon, que relembram a infância e a juventude da cantora, cujo nome de batismo era Eunice Kathleen Waymon. Sua família inicialmente não apoiava seu trabalho como artista e, para exercê-lo clandestinamente, criou um nome artístico.

Com a gravação de “I Loves You, Porgy”, Nina tornou-se um sucesso e, a partir de então, sua carreira profissional deslanchou. “Virei uma celebridade e tudo começou a acontecer”, revelou em entrevista. Com apenas 24 anos, se apresentava sozinha no palco e lotava casas de show com um som totalmente único e uma voz inconfundível. Até 1993, dez anos antes de sua morte, foram dezenas de discos gravados e incontáveis concertos mundo afora.

A história da cantora – que também era pianista e compositora – é profundamente impactada por questões raciais, que sempre foram um desafio e, ao mesmo tempo, uma inspiração para suas canções e uma causa pela qual lutar. Nina se envolveu fortemente na luta pelos direitos civis e defendia uma abordagem não-pacifista.

Em certo momento, o documentário acompanha Nina até o estado da Carolina do Norte, em que visita o túmulo de seus familiares, sua antiga casa, seus antigos vizinhos e faz uma visita à mãe. Assim, vivencia a nostalgia e as dores de relembrar sua própria história, principalmente, de seu pai, já falecido. “Sempre que me lembro dele, quero tê-lo ao meu lado de novo. Ele foi a minha maior influência”, emociona-se. Neste trecho, a única filha de Nina, Lisa Simone Waymon Stroud, também dá seu depoimento.

Para assistir ao documentário que celebra os 90 anos de Nina Simone no Curta!On, os assinantes da Claro podem acessar a pasta degustação da plataforma na Claro TV+. O público em geral pode acessar o streaming por meio do site CurtaOn.com.br – novos assinantes têm sete dias de degustação gratuita de todo o conteúdo disponível.