Segundo eliminado do BBB23, Gabriel Fop revela como conheceu Anitta: - Foi coisa de uma noite

01/02/2023 | 12:11



Na manhã desta quarta-feira, dia 1º, Gabriel tomou café da manhã com Ana Maria Braga para comentar a sua trajetória no BBB23. Durante participação no Mais Você, o segundo eliminado do reality revelou que ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo fora da casa mais vigiada do Brasil.

- É um caminhão de informação, tanto bom quanto ruim, a gente tenta assimilar devagar. Aos pouquinhos estou digerindo, conseguindo analisar isso.

Gabriel deixou avisado que gostaria de ser tirado do Big Brother caso algo acontecesse com seus gatos, que inspiraram a escolha de seu emoji nas redes sociais.

- Na hora, sem pensar duas vezes. Faz parte da minha família. Eu moro sozinho, então eles fazem companhia, seria injusto da minha parte não abrir mão de um sonho para cuidar deles. Saudade, inclusive.

Ao ser questionado sobre o affair com Anitta, ele contou como conheceu a cantora e esclareceu:

- A gente se conheceu pela internet e acabou rolando de ela me fazer um convite de fazer uma visita em um show em Floripa. Levei alguns amigos, curti no camarim, ela me tratou super bem e foi coisa muito rápida. A galera acha que eu tive um romance extenso, mas foi coisa de uma noite, bem curta.

O rapaz também detalhou os sentimentos de ter sido eliminado do programa:

- Ali a gente vive um momento muito intenso. Quando está aqui fora não imagina que 15 dias são poucos, mas parece que são 15 meses. Consegui criar relações ali de amizade que foram sinceras e a grande parte do grupo conseguiu sentir a minha dor, meu arrependimento, o tanto que eu fiquei mal com aquela notícia, com a situação. Na hora da eliminação, eles sentiram a minha dor, porque a minha vontade era ficar, mostrar o que podia ter acontecido por mais dias e ali a galera se abraçou, chorou junto. Não tive tempo de ver depois como foi, mas acredito que foi difícil para eles também. Eu já cogitava essa eliminação, sabia que seria muito difícil competir em um paredão justo pela situação. Mas a gente tem que sair de cabeça erguida e só aprende caindo.

Gabriel ainda declarou torcida para Paula, que entrou com ele através da Casa de Vidro.

- A Paulinha fez de tudo por mim até onde o braço dela alcançava. Independente do que ela fizer no jogo, é o meu voto de confiança, acredito que ela merece ganhar e a minha torcida sempre vai estar sendo para ela. Independente das outras pessoas que fiz amizade, que acredito que possa ganhar o jogo, vão competir justo e junto com ela, mas sou fã dela.

Ana Maria ainda mostrou as postagens feitas pela equipe de Bruna Griphao se declarando contra a presença dele no jogo, ao que ele respondeu:

- Eu cheguei a passar por cima, mas ontem preferi deixar como prioridade informações minhas, sem procurar saber sobre os outros jogadores. É uma coisa que eu já imaginava, acho super justo essa reação, de proteção tanto para a família quanto para a carreira dela. Quanto menos ela se expor com esse assunto, com esse problema que teve por minha responsabilidade. É o mais justo possível, tem que cuidar dela e na hora era o momento de falar, de se posicionar. Independente do que ela tenha falado na casa, acredito que tenha sido algo combinado para a proteção dela. Não levo nada para o coração. Acho super justo, talvez se fosse ao contrário, faria o mesmo.

O rapaz disse que ter sido escolhido na Casa de Vidro pode ter influenciado seu jogo.

- Acho que a Casa de Vidro foi um trunfo nessa questão de votação do público, mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido isso que também me prejudicou no começo do jogo. Por eu ter sentido o calor do público, o que eles queriam, teoricamente eu já tinha passado sobre um paredão, entrei muito pilhado nisso de mostrar a vontade, de bater de frente com qualquer pessoa que for. Os outros participantes não estavam nessa mesma vibe, talvez eu teria que ter entrado mais devagar, sentido o clima, conhecido as pessoas mais profundamente. Acho que por mais que tenha sido um trunfo, talvez foi algo que mexeu com a minha cabeça e entrei as mãos pelos pés.

Na apresentação feita ao entrar no BBB, ele havia declarado que separaria romance de jogo, pois visava o prêmio. No entanto, acabou se envolvendo com Bruna e esclareceu:

- Eu nenhum momento eu falei que eu não ia deixar de aproveitar esse tipo de relacionamento, mas eu ia deixar de ser algo natural. Acabou acontecendo logo no primeiro dia, assim como a Lari e o Fred ficaram pouquinho tempo depois. Foi no tempo deles e para nós ali foi muito natural. Para quem olha de fora parece que é um dia, mas ali é muita intensidade tanto para relacionamento quanto para amizade. Na saída eu me senti despedido dos meus grandes amigos que consigo contar no dedo.

Gabriel diz que não planeja tentar um relacionamento com a atriz após a saída dela do confinamento.

- A gente tem uma relação de amizade agora, de respeito. Ela poderia ter sido a primeira pessoa a me monstrificar, mas se mostrou uma pessoa que quer ver o lado bom das pessoas. Acho que a gente não vai forçar nada, ela está no jogo dela, espero que ela demore muito para sair, que saia na final. Acho que não é um negócio nem a se pensar nesse momento.

Após ver as críticas que Marília fez a ele durante participação no Mais Você, o ex-brother foi simples na resposta:

- Diferente da Marília, eu não vou vir aqui para falar mal dela nem de ninguém. Mesmo porque tomei iniciativa para conversar e conhecer ela um pouco mais, mas me ignorou e não quis responder. Não guardo mágoa para o coração. Se ela acha isso, infelizmente teve tempo suficiente para me conhecer, porque deu para ver na minha eliminação que muita gente tinha carinho por mim. Se eu fosse esse cara arrogante e sem coração como ela fala, talvez eu não tivesse tantos amigos lá e tanto carinho recíproco como tive.

Em seguida, revelou ser uma pessoa calma, mas acabou se perdendo.

- Acho que eu sou um equilíbrio, consigo me adaptar conforme o ambiente, nunca fui um cara de levantar a voz. Até aqui tivemos dificuldade para organizar o volume da voz, porque eu falo baixo. A galera lá da casa disse que até o dummy falava mais alto que eu. Sou um cara que às vezes toma pela emoção, mas como estava dentro de um jogo, precisava pensar aqui [cabeça] e sentir aqui [coração] na minha visão. Eu trabalhei muito aqui [cabeça] e talvez pouco aqui [coração]. Como a Marília falou, talvez ela tenha se precipitado nos adjetivos. Acho muito fácil ela vir aqui, falar na Rede Globo mal de mim, mas não vou ter a mesma atitude. Se a gente tiver a oportunidade de conversar e não deixar nada para o coração, assim como conversei com o Fred antes do paredão dele.

E ainda comentou a torta na cara que levou de Larissa no Jogo da Discórdia após terem desentendimentos durante uma festa:

- A gente estava falando a mesma língua. Momentos antes de ela chegar na festa e perguntar se era o melhor momento, não aparece no corte, mas eu disse para a Bruna: Vamos conversar amanhã, a gente está em uma festa, vai curtir, vai dançar. Ela chegou e como já tinha feito isso várias vezes, acabei perdendo a razão e sendo grosso. Não senti raiva quando ela me levou no Jogo da Discórdia. Pela dinâmica tinha que acabar levando alguém do nosso grupo, então achei super razoável o jeito que falou. Me expliquei de novo, mesmo porque já tinha pedido desculpa. Acho que a gente teve uma relação boa depois disso, ela me desculpou, foi uma das pessoas que me abraçou antes e depois da eliminação, me desejou boa sorte, é uma menina que cantava gospel ali na hora apara acalmar ela mesma e acabou me acalmando. Não tenho problema em me desculpar, a gente erra.

Ao assistir a cena em que Antônio Cara de Sapato o enquadra por ter sido grosso com a sister, Gabriel contou como tudo aconteceu:

- Talvez a gente demore um pouco para digerir os erros, talvez uma boa noite de sono era necessária. No primeiro momento que encontrei o Sapato de novo, a gente entrou em um consenso que tanto eu quanto ele nos exaltamos, pedi desculpas pela forma como falei e ele pediu desculpas também porque não é esse cara de falar alto, que se exalta. Talvez foi o momento ali do aconselho. É um cara que eu levei como um pai lá dentro, mais velho, sempre me dando conselhos. Talvez por ser um lutador tem essa cabeça fria, tem a consciência de manter a calma. Acho que por ser duas e meia da manhã não era um bom horário. Naquele momento estava muito pressionado, tinham acontecido muitas coisas muito recentes. Me senti no momento de me posicionar, porque ia me fechar em um casulo e me calar. Mas não valida a minha grosseria com a Lari, tanto que voltei atrás.