Emocionado, Tom Brady anuncia aposentadoria pela segunda vez e publica foto com Gisele Bündchen para agradecer apoio

01/02/2023 | 12:10



A volta dos que não foram? Ao que parece, Tom Brady pensou melhor e decidiu se afastar de vez do futebol norte-americano. Aos 45 anos de idade, o lendário quarterback apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 1, para anunciar a aposentadoria pela segunda vez, mas garantiu que agora é para valer.

- Bom dia pessoal, vou direto ao ponto. Estou me aposentando para sempre. Eu sei que o processo foi um grande acontecimento da última vez, então quando acordei esta manhã, pensei em gravar e avisar vocês primeiro. Não vou ser prolixo, você só pode ensaiar uma vez a aposentadoria e eu usei o meu no ano passado, disse em vídeo.

E continuou:

- Muito obrigado pessoal, a cada um de vocês por me apoiarem. Minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe, meus competidores, eu poderia continuar para sempre, são muitos. Obrigado por me deixar viver meu sonho absoluto e eu não mudaria nada. Amo todos vocês.

Entre as fotos que Brady publicou, uma chamou a atenção. O atleta apareceu ao lado da ex-esposa e mãe de seus filhos, Gisele Bündchen, e aproveitou para agradecer o apoio.

Eu amo minha família, eu amo meus companheiros, eu amo meus amigos, eu amo meus treinadores, eu amo futebol, eu amo todos vocês. Estou verdadeiramente grato neste dia, escreveu na legenda.

E tem mais! Na última terça-feira, dia 31, Tom fez a sua primeira aparição pública após o divórcio com a modelo. Ele apareceu na estreia do filme 80 for Brady, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e aproveitou a noite ao lado de Jane Fonda. De acordo com o Page Six, ele parecia tenso. Agora, já se sabe o motivo!