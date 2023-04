O que fazer em Madri, na Espanha – 17 atrações imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

25/04/2023 | 16:55



Não importa se é sua primeira vez ou se está voltando à capital espanhola: há sempre muito o que fazer em Madri.

Com atrações clássicas e modernas, a cidade transborda alegria com uma característica que faz dela única na Europa: suas noites são extremamente animadas e invadem a madrugada.

Isso não significa, porém, que Madri não é atrativa para crianças. Muito pelo contrário. Seus pontos turísticos incluem uma série de experiências divertidas para pessoas de todas as idades.

O que fazer em Madri

DepositPhotos Catedral de La Almudena, uma das atrações clássicas de Madri

Caminhar pela Plaza Mayor, explorar alguns dos museus mais incríveis do mundo e degustar receitas deliciosas em restaurantes badalados são só algumas das muitas atrações da capital espanhola.

O fato é que há muito o que fazer em Madri. Neste post, você verá um roteiro para aproveitar as principais atrações da cidade, relacionadas aqui:

Pronto para se jogar nas atrações da capital espanhola?

Onde fica Madri

Madri fica bem no centro da Espanha. Além de ser a capital, a cidade é a maior do país e figura entre as maiores da Europa.

Mais de três milhões de pessoas moram no destino, que está localizado às margens do rio Manzanares.

17 atrações em Madri

Confira os detalhes das principais atrações de Madri.

1 – Plaza Mayor

DepositPhotos Plaza Mayor

A Plaza Mayor é a praça mais famosa de Madri. Situada no centro da cidade, abriga o belo edifício Casa da Padaria, o Arco de Cuteleiros e a estátua de Felipe III.

No fim do ano, o local fica ainda mais legal e atrativo para turistas, já que recebe um badalado Mercado de Natal.

2 – Teatro Real

DepositPhotos Teatro Real

Inaugurado em 1850, o Teatro Real é a maior ópera de Madri. Até hoje, o prédio chama a atenção de quem passa pela região.

Além de apreciar o visual por fora, vale a pena entrar para conhecer as instalações. É possível optar entre tours pelo teatro ou por assistir a apresentações, conforme a agenda do local.

Endereço: Pl. de Isabel II, s/n

3 – Palácio Real

DepositPhotos Palácio Real

Residência oficial da nobreza espanhola, o Palácio Real reúne centenas de anos de história em um único lugar. Ele foi construído entre 1738 e 1755, após o antigo prédio ser destruído em um incêndio.

A visita permite contemplar ambientes com decorações típicas da realeza e ver atrações como os salões do trono, dos banquetes e das porcelanas.

Endereço: C. de Bailén, s/n

C. de Bailén, s/n Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 18h. Domingo, das 10h às 16h.

4 – Catedral de Madri

DepositPhotos Catedral de Madri

Conhecida também como Catedral de La Almudena, a Catedral de Madri é o templo mais importante da capital espanhola. Em 1993 o local foi consagrado pelo papa João Paulo II.

O prédio é belíssimo por dentro e por fora. Quem vai ao local pode aproveitar o passeio para visitar o museu e subir à cúpula.

Endereço: C. de Bailén, 10

C. de Bailén, 10 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 20h30.

5 – Templo de Debod

DepositPhotos Templo de Debod

O Templo de Debod é outro ponto turístico que precisa estar no roteiro. O local, que foi um presente do Egito à Espanha, reúne um acervo bem legal sobre o país africano.

O entorno da atração tem jardins legais para relaxar ou fazer um piquenique.

Endereço: C. de Ferraz, 1

C. de Ferraz, 1 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

6 – Chocolateria San Ginés

DepositPhotos Chocolateria San Ginés

A Chocolateria San Ginés costuma atrair viajantes de diversas partes do mundo. Aberto em 1890, o local é conhecido por vender deliciosos churros com chocolate quente.

A casa ficou tão famosa que até abriu filiais em outros países. Atualmente, tem unidades no Japão, na China, na Colômbia e no México.

Endereço: Pasadizo de San Ginés, 5

Pasadizo de San Ginés, 5 Horário de funcionamento: segunda-feira e terça-feira, das 8h às 23h30. Quarta-feira a domingo, 24 horas.

7 – Mercado de San Miguel

DepositPhotos Mercado de San Miguel

O centro histórico de Madri é lar do Mercado de San Miguel. Com uma fachada envidraçada, o local reúne várias bancas que vendem iguarias típicas da gastronomia espanhola.

Queijos, azeitonas, frutas, grãos e carnes são algumas das atrações. Também dá para provar o famoso jamón.

Endereço: Pl. de San Miguel, s/n

Pl. de San Miguel, s/n Horário de funcionamento: Domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite. Sexta-feira e sábado, das 10h à 1h.

8 – Gran Via

DepositPhotos Gran Via

A Gran Via é o point ideal para os viajantes que gostam de fazer compras ou apenas olhar vitrines. Construída entre 1910 e 1929, a avenida interliga os bairros de Salamanca e Argüelles.

Além da enorme variedade de lojas, quem passa por lá encontra restaurantes legais, teatros e construções belíssimas.

9 – Plaza de Cibeles

DepositPhotos Plaza de Cibeles

Atualmente, a famosa fonte da Plaza de Cibeles funciona apenas como um cartão-postal. Antigamente, contudo, o monumento era usado para abastecer a população local com água.

A praça é bonita e costuma receber vários eventos. É ali que o time de futebol Real Madrid celebra suas conquistas.

10 – Museu Nacional del Prado

DepositPhotos Museu Nacional del Prado

O Museu Nacional del Prado figura entre os mais ilustres do planeta. Seu acervo inclui sete mil obras, sendo que mais de mil estão em exposição.

É possível ver trabalhos de artistas como Goya, Ribera, Velazquez e Bosch.

Endereço: C. de Ruiz de Alarcón, 23

C. de Ruiz de Alarcón, 23 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. Domingo, das 10h às 19h.

11 – Museu Reina Sofia

DepositPhotos Museu Reina Sofia

Os visitantes do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia podem conferir de perto grandes obras do século 20. O quadro “Guernica”, de Picasso, é a atração que mais rouba a cena.

Além de apreciar as exposições, vale a pena fazer uma parada no café e restaurante do complexo.

Endereço: C. de Sta. Isabel, 52

C. de Sta. Isabel, 52 Horário de funcionamento: segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, das 10 às 21. Domingo, das 10h às 14h30.

12 – Museu Thyssen-Bornemisza

O Museu Thyssen-Bornemisza exibe uma enorme coleção de arte da família Thyssen-Bornemisza.

O complexo tem obras criadas desde o Renascimento até o século 20. Ali, é possível ver trabalhos de artistas como Picasso e Salvador Dalí.

Endereço: P.º del Prado, 8

P.º del Prado, 8 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10 às 19h. Segunda-feira, das 12h às 16h.

13 – Parque del Retiro

DepositPhotos Parque del Retiro

O Parque del Retiro é um bom lugar para descansar entre um passeio e outro. Com vários jardins fotogênicos, o local foi eleito Património Mundial da UNESCO em 2021.

Além de ser ótimo para piqueniques, o complexo permite fazer divertidos passeios em barquinhos.

Endereço: 28009 Madrid

28009 Madrid Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 22h.

14 – Chueca

Chueca, no bairro Justicia, é uma das melhores opções para aproveitar a vida noturna de Madri. A região é conhecida por abrigar vários bares e baladas descoladas.

E o melhor de tudo é que a diversão por lá não tem hora para acabar. Quer dizer, até tem: 9h, 10h da manhã. Do dia seguinte.

15 – Mercado de San Antón

DepositPhotos Mercado de San Antón

O Mercado de San Antón é uma parada imperdível para quem curte gastronomia. Ali, é possível explorar alguns dos sabores mais marcantes da culinária espanhola.

Além de ver o trabalho e os itens dos produtores locais, o visitante pode almoçar nos bares de tapas ou no restaurante do terraço.

Endereço: C. de Augusto Figueroa, 24

C. de Augusto Figueroa, 24 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h30 à 1h. Domingo, do meio-dia à 1h.

16 – Plaza Dos de Mayo

DepositPhotos Plaza Dos de Mayo

No coração do bairro Malasaña, a Plaza Dos de Mayo é um espaço agradável e cercado por bares e restaurantes.

O nome do local faz referência a um evento histórico. Foi ali que, em 2 de maio de 1808, a resistência espanhola enfrentou uma tentativa de invasão da França.

17 – Estádio Santiago Bernabéu

DepositPhotos Estádio Santiago Bernabéu

O Real Madrid, clube mais vencedor da história do futebol, é um dos orgulhos da capital espanhola. Quem quiser pode assistir a jogos no Estádio Santiago Bernabéu, que vive lotado, ou ao menos fazer um tour guiado.

Durante o passeio, dá para conhecer instalações como os vestiários e a sala de coletivas de imprensa. Também dá para entrar no campo e ter lindas vistas da arquibancada.

De quebra, é possível visitar um museu que conta a história do time, com destaque para a passagem de brasileiros como Ronaldo, Marcelo e Roberto Carlos. Há, ainda, diversos troféus por lá, entre eles uma vasta coleção da Champions League.

Endereço: Av. de Concha Espina, 1

Como chegar a Madri

DepositPhotos Há voos diretos do Brasil para Madri

Quem está no Brasil pode embarcar em voos diretos para Madri. As rotas são operadas pelas companhias Latam, Air Europa e Iberia, com voos que partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, rumo ao Aeroporto Internacional Adolfo Suárez Madrid (Barajas).

Há também trechos aéreos que fazem paradas em outros destinos europeus e depois seguem para a capital espanhola.

Caso esteja na Europa, é possível ir a Madri de trem. Há opções de alta velocidade que interligam a cidade a países como França e Portugal.

Transporte em Madri

DepositPhotos O transporte público é eficiente na capital espanhola

Madri é um ótimo destino para quem gosta de utilizar transporte público durante a viagem. Além de ser muito organizada, a capital espanhola tem um sistema de metrô excelente e várias linhas de ônibus.

Caminhar também é uma boa pedida, já que as ruas são planas e seguras. De quebra, o viajante pode ir conhecendo e contemplando vários pontos interessantes a pé.

Outra opção é alugar um carro para percorrer a cidade de forma mais confortável. Neste caso, a dica é aproveitar o veículo para conhecer destinos próximos, como Ávila e Toledo.

Utilizar este comparador online, que reúne as melhores locadoras do mundo em um único local, é umas das melhores formas de economizar no aluguel do automóvel em Madri.

Outra dica é fazer passeios em ônibus hip on hip off, nos quais você pode descer e subir em quais pontos quiser ao longo do caminho. O Madrid City Tour, por exemplo, inclui as principais atrações da cidade em seu trajeto.

Quando ir a Madri

DepositPhotos Madri é linda em qualquer época do ano

Madri é uma cidade que vale a viagem em qualquer época do ano. Os meses de primavera e outono, contudo, costumam ser os mais agradáveis em termos de temperatura. As médias ficam entre 10°C e 26°C, e o clima é perfeito para curtir atrações ao ar livre.

Caso esteja planejando ir ao destino no verão, prepare-se para um calor que pode chegar até 40°C. Já no inverno as temperaturas são baixas, mas há poucas chances de neve.

Seguro viagem Europa

O seguro viagem é obrigatório na Espanha. A dica é contratar o pacote com antecedência para aproveitar promoções e tarifas mais atrativas.

Este comparador online analisa, de uma só vez, os preços das principais operadoras do mercado. Assim, você ganha tempo e fecha o contrato com mais segurança.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom abaixo têm 15% de desconto.

Chip viagem Espanha

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para a Europa ficará muito melhor. Na Espanha, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Roteiro de 4 dias em Madri

DepositPhotos Você provavelmente passará pela Porta de Alcalá – há muito o que fazer em Madri

Veja o que não pode ficar de fora do seu roteiro em Madri. As atrações propostas estão bem espaçadas e dá para fazer adaptações a fim de ver tudo em itinerários mais curtos, de dois a três dias.

1º dia – Plaza Mayor e atrações clássicas

Comece o dia fazendo um tour a pé pelos principais cartões-postais da cidade. Parta da Plaza Mayor e siga para o Teatro Real e o Palácio Real . Neste último, faça a visita completa.

e siga para o e o . Neste último, faça a visita completa. Ao sair, entre na Catedral de Madri (Catedral de La Almudena) e, do outro lado do Palácio, conheça o Templo de Debod , um templo egípcio meticulosamente desmontado na terra de origem para ser reconstruído na capital espanhola.

e, do outro lado do Palácio, conheça o , um templo egípcio meticulosamente desmontado na terra de origem para ser reconstruído na capital espanhola. Volte para a Plaza Mayor no final da tarde e, no caminho, passe na Chocolateria San Ginés , que vende os famosos churros com chocolate da capital espanhola.

, que vende os famosos churros com chocolate da capital espanhola. Nos arredores, dá para curtir um bom happy hour ou ir às compras no envidraçado Mercado de São Miguel. A região também tem ótimos restaurantes para o jantar.

2º dia – Museus e parque

Comece com o Museu Nacional del Prado , lar de fabulosas obras de Goya (como “La Maja Desnuda”), Ribera, Velazquez (incluindo “Las Meninas”) e Bosch. Prepare as pernas, porque são mais de 1.000 obras em exposição (de um total de 7.000 em acervo).

, lar de fabulosas obras de Goya (como “La Maja Desnuda”), Ribera, Velazquez (incluindo “Las Meninas”) e Bosch. Prepare as pernas, porque são mais de 1.000 obras em exposição (de um total de 7.000 em acervo). A parada seguinte é o Museu Reina Sofia , voltado para obras do século 20 e contemporâneas, cuja maior atração é o famoso quadro “Guernica”, de Picasso. Os cafés dos museus são uma boa alternativa para um almoço mais leve.

, voltado para obras do século 20 e contemporâneas, cuja maior atração é o famoso quadro “Guernica”, de Picasso. Os cafés dos museus são uma boa alternativa para um almoço mais leve. Se a fome cultural ainda não for saciada, visite o Museu Thyssen-Bornemisza . Obras da renascença, impressionismo e expressionismo são o forte da coleção.

. Obras da renascença, impressionismo e expressionismo são o forte da coleção. Descanse no Parque El Retiro após a maratona cultural. Ali dá para fazer divertidos passeios em barquinhos, sobretudo durante o verão. Outra ideia boa é ir a um mercado e preparar um piquenique no pedaço.

após a maratona cultural. Ali dá para fazer divertidos passeios em barquinhos, sobretudo durante o verão. Outra ideia boa é ir a um mercado e preparar um piquenique no pedaço. À noite, a região de Chueca, no bairro Justicia, é propícia para quem está afim de se jogar na balada.

3º dia – Mercado e futebol

Depois do café da manhã, saia para um passeio gastronômico no Mercado de San Anton . Aqui você pode tanto ver produtos locais como almoçar nos bares de tapas ou no restaurante do terraço.

. Aqui você pode tanto ver produtos locais como almoçar nos bares de tapas ou no restaurante do terraço. À tarde, siga para a região da Plaza Dos de Mayo , repleta de restaurantes com mesas ao ar livre.

, repleta de restaurantes com mesas ao ar livre. Outra opção é fazer um tour no Santiago Bernabéu , o fantástico estádio do Real Madrid. As crianças, por exemplo, adoram.

, o fantástico estádio do Real Madrid. As crianças, por exemplo, adoram. A melhor opção para a noite é seguir para La Latina, bairro famoso pelos excelentes bares de tapas.

4º dia – Gran via

Para ir às compras no último dia do roteiro em Madri, a Gran Via pode ser explorada logo cedo. A avenida é cheia de lojas de marca, magazines, teatros e cinemas.

pode ser explorada logo cedo. A avenida é cheia de lojas de marca, magazines, teatros e cinemas. Siga para a bela Plaza de Cibeles , quarteirão com uma construção neoclássica cuja fonte é um dos monumentos mais famosos da Espanha.

, quarteirão com uma construção neoclássica cuja fonte é um dos monumentos mais famosos da Espanha. Na hora do almoço, visita o elegante bairro de Salamanca , com opções excelentes – e um pouco mais caras – de refeição. Uma opção mais econômica é o mercado de comida El Gourmet Experience, dentro da loja El Corte Inglés da Calle Serrano.

, com opções excelentes – e um pouco mais caras – de refeição. Uma opção mais econômica é o mercado de comida El Gourmet Experience, dentro da loja El Corte Inglés da Calle Serrano. A despedida em grande estilo pode ser feita no Hotel Ritz, um monumento da cidade ao lado do Prado. Mesmo que você não vá jantar em seu premiado restaurante, vale pena tomar um drinque no bar do hotel.

Arredores de Madri: Toledo, Segóvia e mais

Caso tenha tempo, você pode ampliar o roteiro em Madri para conhecer algumas cidades nos arredores. As que oferecem melhores atrações são Toledo, Segóvia e Alcalá de Henares. Veja o que fazer nelas.

Toledo

DepositPhotos Toledo – há muito o que fazer em Madri

Toledo, antiga capital espanhola e que fica a uma hora de trem de Madri, merece uma visita de um dia. Uma vez na região, todo mundo fica de queixo caído diante das muralhas medievais que cercavam o lugar, boa parte delas intactas, e também do labirinto de vielas estreitas.

Ali, há castelos, muralhas e pontes, com destaque para o Alcázar, palácio fincado na parte mais alta da montanha, que abriga atualmente um museu do Exército. Não deixe também de ir à Catedral, ao Mosteiro de San Juan de los Reyes e à Igreja de Santo Tomé.

Segóvia

DepositPhotos Alcázar de Segóvia

Não faltam atrações em Segóvia, como um enorme aqueduto romano. A partir dele, dá para visitar diversos outros pontos turísticos, como a Calle Real, principal rua comercial da cidade, a Plaza Mayor, que ostenta uma linda catedral, a Calle de los Bares, excelente para comer, e o Alcázar de Segóvia, um castelo tão bonito que lembra os de contos de fadas.

Uma vez lá, não deixe de ir ao restaurante José Maria, que serve uma carne de porco divina. De sobremesa, vá no creme catalão. Na alta temporada, vale a pena fazer reserva.

Segóvia fica a cerca de uma hora de trem de Madri.

Alcalá de Henares

DepositPhotos Alcalá de Henares

Foi em Alcalá de Henares, a 45 minutos de Madri que, em 1547, nasceu o maior nome da literatura espanhola: Miguel de Cervantes.

Uma vez lá, é possível visitar a casa em que viveu o autor de Dom Quixote de La Mancha nos primeiros anos de vida (em frente a ela, há um monumento que retrata el ingenioso hidalgo interagindo com seu fiel escudeiro, Sancho Pança, e visitar a Plaza del Mercado, que ostenta uma estátua do filho ilustre da cidade.

Onde comer em Madri

Assim com outras grandes metrópoles da Europa, Madri tem uma cena gastronômica bem variada. Quem passa por lá consegue comer bem em restaurantes que vão desde estabelecimentos mais simples até casas comandadas por chefs renomados.

Fora os mercados, que são imperdíveis, e a Chocolateria San Ginés, confira três dicas de onde comer em Madri:

Taberna del Chato

Botín

La Bola

Taberna del Chato

A Taberna del Chato é um dos melhores bares de tapas de Madri. O local também tem uma grande variedade de vinhos espanhóis por preços atrativos.

Botín

Reconhecido pelo Guinness Book, o Botín é o restaurante mais antigo do mundo. Fundado em 1725, o local serve delícias como o famoso leitão assado.

La Bola

Fundado em 1870, o La Bola é indicado para quem quer provar a legítima culinária espanhola. O local também se destaca pelo ótimo custo-benefício.

Onde ficar em Madri

DepositPhotos Plaza Mayor, no Centro Histórico de Madri

A capital espanhola tem uma ótima infraestrutura hoteleira. A variedade de acomodações é enorme. Portanto, fica fácil encontrar locais que combinam com diferentes perfis de viajantes.

O melhor lugar para ficar é o Centro Histórico, mas você também mandará bem caso se hospede no Retiro, no Passeo del Prado ou em Atocha. Chueca, por sua vez, é uma boa pedida para quem gosta de ficar perto da balada.

Além desses, confira em detalhes mais três sugestões de hotéis em Madri:

Mandarin Oriental Ritz

Inaugurado em 1910, o Mandarin Oriental Ritz é um dos hotéis mais tradicionais da cidade. Além das piscinas, sauna e academia, o complexo tem cinco bares e restaurantes comandados pelo chef Quique Dacosta.

—

Room Mate Mario

A rede com várias unidades na Europa é conhecida por suas decorações moderninhas. Apesar de ser pequeno, o Room Mate Mario oferece muito conforto e preços acessíveis.

—

Gran Via 63 Rooms

Baseado na famosa Gran Via, o Gran Via 63 Rooms é uma boa opção para quem valoriza hospedagens bem localizadas. É um complexo simples e econômico.

—

Planeje sua viagem para Madri

