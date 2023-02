Pedro Scooby rebate acusações de Luana Piovani sobre guarda dos filhos: Não pedi para ficar com eles no Brasil

01/02/2023 | 11:10



Luana Piovani e Pedro Scooby estão protagonizando uma briga pública que se tornou batalha judicial. Em entrevista ao jornal Metrópoles, o surfista rebateu acusações feitas pela ex-esposa nas redes sociais sobre ter tentado tornar a guarda dos filhos, que é atualmente compartilhada, em unilateral. Os artistas são pais dos pequenos Dom, Ben e Liz.

Não pedi para ficar com eles no Brasil! Existiu um processo aqui em Portugal, que eu mandei segurar, não era para tirar as crianças dela. Acontece que esse ano ela vai ficar fevereiro inteiro no Brasil, vai ficar abril e maio também no Brasil, pelo que entendi, por causa do trabalho, ótimo, mas porque as crianças não podem estar lá [Brasil]? Elas vão estar com o pai e com a mãe, ela poderia visitar a hora que quisesse, poderia pegar as crianças, levar para São Paulo quando estivesse trabalhando em São Paulo, podíamos fazer milhões de maneiras. Eu só pensei na opção, conversar sobre o assunto. As crianças gostaram de ter esse lance de ter uma irmã mais nova, tá ali presente na vida, mas tudo bem.

O atleta também comentou o fato de a atriz usar as redes sociais para expor a situação.

Por que esse lugar de querer massacrar até o fim, de: Eu quero acabar com a vida dele? A questão então parou de ser as crianças e virou eu? Me destruir? Me destruir vai ser um lugar bom para as crianças?

Scooby ainda revelou ter sido pego de surpresa ao ver a publicação feita pelo primogênito Dom sobre Luana Piovani nas redes sociais e detalhou como foi a sua reação:

Pode ter rolado erro meu de ter deixado ele mexer no Instagram. O Instagram era um lugar que ele usava para conversar com os amigos, só postava coisas de skate? Não sei se depois que criou tudo isso na internet, as pessoas foram falar para ele e ele viu o Instagram como um lugar que, escondido, pudesse usar como ferramenta para proteger, sei lá, uma pessoa que estava sendo massacrada. Eu odiei, fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu não tive força, olhei para a cara dele e falei: Filho, o que você fez? Por favor, apague esse post. Ele ainda falou assim para mim: Já apaguei. Eu perguntei: Filho, por que você fez isso, cara? Não se mete nessas coisas entre eu e sua mãe, isso é coisa de adulto, você tem que ficar de fora.

Ele completou contando que, assim que soube, pediu que o filho entrasse em contato com Luana para pedir desculpas à mãe:

Pega meu celular agora e manda um áudio para sua mãe pedindo desculpas, sua mãe merece esse pedido de desculpas.

Piovani também fez novas revelações sobre a polêmica. Nos Stories do Instagram, a atriz criticou uma ex-funcionária que declarou apoio a Pedro Scooby. A professora de ioga, que chegou a morar na casa do ex-casal, teve um print exposto pela atriz na rede social em que dizia:

Eu vivi com vocês dois aí, estive assistindo tudo ao vivo agora, convivendo com ambos, e só posso dizer que estou do seu lado [Pedro Scooby], do lado da verdade! Vai ficar tudo bem, dá um beijo nos meus carrapatinhos!

Em seguida, a mãe de três crianças disparou:

E a professora de ioga e pedagoga, que trabalhou na minha casa dois meses, os quais era combinado dormir na minha casa apenas 15 dias por mês, mas claro, achou bom usufruir da casa confortável, bem localizada e sem custo, óbvio, e ficou o tempo todo. Pediu adiantamento, dei, encontrei chorando, ofereci abraço, aceitou. Pediu para fazer um extra pro genitor (que se estabelece através das minhas relações muitas vezes), EU DEIXEI!!.

E continuou:

Aí peço um favor, porque o Latinha não podia ficar sozinho (ele late muito e chamam a polícia), peço para ela dormir em casa num dos dias que ela não precisaria dormir. Claro que não ia abrir mão da vida irada, né (dinheiro extra, aparecer em stories, jantinha em restaurante caro, enquanto o corre aqui em casa era duro, afinal chego 20h em casa). Ela não só não veio como, sem autorização, ligou pro passeador do Latinha, pediu para buscá-lo e mandou me apresentar a conta.