Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth fala que Leo tem consciência da morte da cantora: - Está bagunçado na cabecinha dele

01/02/2023 | 11:10



Como você acompanhou, Marília Mendonça estava no auge de sua carreira quando acabou sofrendo um acidente aéreo em 2021 e infelizmente nos deixou. A família, claro, sofreu e sofre bastante com a perda, mas juntos eles reúnem forças para continuar levando a vida.

Dona Ruth, que é mãe de Marília Mendonça, aproveitou um tempinho vago na agenda para conversar com o podcast Prosa Sertanejeiro, e durante o bate-papo contou que o filho da cantora, Leo, de três anos de idade, tem consciência sobre a morte da mãe, mas ainda não entende muito bem tudo sobre a perda.

- A Marília sempre foi focada no trabalho. Era só trabalho. Tinha até se perdido de si mesma e da família para focar no trabalho dela. Com a pandemia [de Covid-19], ela pôde se voltar para a família, conseguiu ficar com o filho por dois anos... Ele sabe que tem uma mamãe. Ele não fala muito disso [da mãe], porque está bagunçado na cabecinha dele

Como Leo é muito pequeno, Dona Ruth deixou claro que a diabetes com a qual ele foi diagnosticado logo após a morte da cantora tem ligação com seus sentimentos.

- Ele não sabe se expressar, mas a diabete é isso aí [emocional]. Mas não conversamos com ele ainda. Ele não entende o que é morte. Acho que isso vai ter que ser feito com psicólogo. Ele ainda é pequenininho. Ele dorme comigo e fala: Vovó, fica com o Leo. Eu falo: Por quê? Você tá com medo?. Ele fica triste, mas não sabe se expressar

Extremamente forte, a mãe da artista revelou durante a entrevista que não se permitiu entrar em depressão, mas que por conta de muita tensão ela sentiu umas dores no corpo que não tinha antes.

- Oro, grito, choro e converso com Deus nas madrugadas. Não é fácil. O ano passado foi muito difícil. Ela me deixou o filho dela. Não posso passar essa tristeza para ele. Ele já tem problema emocional. Tenho que mostrar para ele que está tudo bem, que eu estou aqui, que ele é amado, que ele tem família que pode suprir isso na vida dele. Não tive luto, não arrumei psicólogo, não fiz dieta... Não queria nada. A dor da alma reflete no seu corpo. Não teve um dia que eu não tomava um analgésico

Dona Ruth relembrou a gravidez inesperada da filha e contou o quanto Leo é parecido com Marília em diversos pontos.

- Ela se assustou, foi no auge da carreira... Costumo dizer que Deus me mima, ele deixou um pedacinho dela para mim. Ele é muito ela. A cara ruim que ele faz é a cara dela. Ele é birrento, possessivo, intenso... Se ele gosta, ele gosta, se não gosta, não gosta. Ele é muito ela. Todo momento lembro dela pequenininha. Ficou esse pedacinho que o papai do céu deixou para mim, meu tesourinho.

Caso você não saiba, Leo é filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, e quando a cantora morreu, os dois já estavam separados. Mas isso não quer dizer que a família não tenha um bom relacionamento com o artista.

- Ele é meu filho. É como se ele tivesse ficado no luar da Marília. É com ele que ela teve um filho, É uma relação de família. Ele é um menino de família, de caráter, bom pai... Quando ele tem tempo, ele passa esse tempo com o Leo. A mãe dele mudou para o condomínio para a gente estar mais próximo.