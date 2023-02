Publieditorial

01/02/2023



Viajar por países da América do Sul pode ser uma ótima oportunidade para conhecer pontos turísticos belíssimos e visitar cassinos incríveis. Destinos como Uruguai, Argentina, Chile e Peru contam com estabelecimentos icônicos, que oferecem muito entretenimento para os fãs de apostas.

Repletos de slots e mesas de jogos, os complexos garantem diversão por horas e mais horas. Além disso, quem passa por locais como esses tem a chance de ganhar prêmios em dinheiro.

Além de planejar vistas a cassinos em países vizinhos, o público brasileiro pode tentar a sorte online em sites de jogos e apostas esportivas. Entre eles, destaca-se o gol bet, que foi criado em 2020 e costuma oferecer bônus especiais aos novos apostadores.

Abaixo, veja quatro cassinos que merecem entrar para roteiros de viagem por países da América do Sul. As indicações são bem conhecidas e reúnem os jogos favoritos dos apostadores.

4 cassinos para conhecer na América do Sul

Enjoy Punta del Este Resort & Casino

O antigo cassino Conrad, que hoje se chama Enjoy Punta del Este Resort & Casino, é um dos mais famosos da América Latina. Ele fica na belíssima região de Punta del Este, no Uruguai, pertinho da Praia Mansa.

Com quatro mil metros quadrados, o complexo recebe os visitantes com 543 slots e 75 mesas de jogos. Quem passa por lá pode tentar a sorte em modalidades como roletas, black jack, change it 21, midi baccarat e diversos tipos de poker.

Além de ficar aberto ao público, o Enjoy Punta del Este Resort & Casino é palco de diversos torneios internacionais de poker, como World Series Of Poker (WSOP), Brazilian Series Of Poker (BSOP), Latin American Poker Tour (LAPT).

Casino Café Central

Muitos viajantes que passam por Foz do Iguaçu, no Paraná, aproveitam o passeio para visitar as cidades da fronteira com a Argentina e o Paraguai. O destino mais visitado em território argentino é Puerto Iguazú.

Além de ser lar do Parque Nacional Iguazú (trecho que permite chegar bem perto das famosas quedas d’água), a cidade abriga um cassino. Trata-se do Casino Café Central, uma casa de jogos com decoração que parece ter saído de um filme.

O local não cobra entrada e oferece atrações como slots, roletas eletrônicas e jogos de mesa. Além disso, recebe apresentações musicais e de stand up comedy em datas selecionadas.

Sun Monticello

No Chile, a principal atração para os fãs de jogos é o cassino Sun Monticello, a aproximadamente 40 minutos de distância do centro de Santiago. O complexo é enorme e recebe cerca de 100 mil visitantes por mês.

Quem vai ao local pode se divertir em mais de mil máquinas de jogos digitais. Há opções para todos os gostos, incluindo games dos mais variados tipos, além de mesas de jogos e cadeiras para bingo.

O cassino também é conhecido pela ótima gastronomia. Entre uma aposta e outra, o visitante pode fazer pausas para tomar deliciosos drinques ou comer em um dos conceituados restaurantes do local.

Casino Atlantic City

Roleta, black jack, baccarat e poker são só algumas das muitas opções de jogos disponíveis no Casino Atlantic City, no Peru. Localizado em Lima, o estabelecimento funciona 24 horas por dia e é conhecido como um dos melhores e mais divertidos de todo o país.

Apesar de ser relativamente pequeno, o Atlantic City é muito aconchegante e faz os visitantes se sentirem em casa. Enquanto a galera está jogando, funcionários passam constantemente servindo lanchinhos e bebidas.

Como todo bom cassino, o empreendimento peruano também oferece slots para todos os gostos. Há opções com jogos variados e apostas mínimas bem baixas – que garantem diversão por mais tempo.