Prêmio Melhor Plano 2023: descubra os maiores provedores de internet do Brasil

Os resultados do Prêmio Melhor Plano 2023 foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão, revelando quais são os maiores provedores de internet do Brasil. Na quinta edição da premiação, a Claro foi a campeã absoluta com as melhores performances de internet em quatro das cinco categorias: as já conhecidas Melhor Velocidade e Melhor Provedor, além das inéditas Melhor Internet Móvel e Melhor Internet Gamer. Quem venceu a categoria de Melhor Satisfação foi a Vivo.

A quinta edição do estudo premiou 1.128 provedores de internet em 2.573 municípios ao redor do Brasil. A operadora regional que mais se destacou este ano foi a Brisanet, que venceu em seis estados na categoria de Melhor Velocidade e cinco, em Melhor Satisfação. Além de campeã nacional, a Claro também venceu em 23 estados na categoria de Melhor Internet Móvel; seis, no quesito Melhor Internet Gamer; e dez, como Melhor Provedor.

“Neste ano, aumentamos as categorias do Prêmio por meio de dados obtidos ao longo de 2022, diretamente dos usuários. Eles testam a velocidade da internet, e com esses dados podemos verificar as médias de velocidade de download, upload e ping. Além dessas informações, tivemos acesso, por meio dos testes dos usuários, à média de velocidades de internet móvel, que no ano passado foram impactadas com a vinda da tecnologia do 5G no Brasil. Dessa forma, o Prêmio Melhor Plano consegue consolidar a visão do usuário sobre seu provedor de forma assertiva e pode avaliar qual é o melhor que se encaixa no seu dia a dia”, revela Felipe Byrro, co-fundador do MelhorPlano.net.

Somado às novas categorias, o Prêmio Melhor Plano 2023 realizou mudanças na metodologia que define o vencedor do quesito Melhor Satisfação. A categoria, que já fazia parte da premiação e tinha como base as avaliações recebidas pelos provedores na plataforma do Minha Conexão, recebeu uma segunda etapa, de votação popular, para que os consumidores pudessem avaliar ativamente suas operadoras durante dois meses, entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, e complementar as notas de satisfação de seus provedores.

Veja a lista completa com os premiados de cada categoria por estado:

Estado Velocidade Satisfação Provedor Móvel Gamer Acre SEM FRONTEIRAS SEM FRONTEIRAS SEM FRONTEIRAS CLARO SEM FRONTEIRAS Alagoas BRISANET BRISANET BRISANET CLARO BRISANET Amapá VOCÊ TELECOM CLARO CLARO CLARO VOCÊ TELECOM Amazonas TIM FIBER CONNECT FIBER CONNECT CLARO INTERLINK Bahia TIM VIVO CLARO CLARO CLARO Ceará BRISANET BRISANET OI CLARO BRISANET Distrito Federal CLARO AGE TELECOM OI CLARO CLARO Espírito Santo OI VIVO CLARO CLARO SUMICITY Goiás LINQ TELECOM N/A N/A CLARO LINQ TELECOM Maranhão JÚPITER INTERNET JÚPITER INTERNET JÚPITER INTERNET CLARO JÚPITER INTERNET Mato Grosso TITÂNIA TELECOM GB ONLINE GB ONLINE CLARO GB ONLINE Mato Grosso do Sul DIGITAL NET VIVO OI VIVO DIGITAL NET Minas Gerais VERO INTERNET CLARO CLARO CLARO CLARO Pará VOCÊ TELECOM SEA TELECOM SEA TELECOM CLARO SEA TELECOM Paraíba BRISANET BRISANET BRISANET CLARO BRISANET Paraná OI OI OI CLARO CLARO Pernambuco BRISANET CLARO CLARO CLARO CLARO Piauí VIRTEX TELECOM VIRTEX TELECOM VIRTEX TELECOM VIVO VIRTEX TELECOM Rio de Janeiro CLARO OI CLARO TIM SUMICITY Rio Grande do Norte BRISANET BRISANET BRISANET CLARO BRISANET Rio Grande do Sul VERO INTERNET MHNET TELECOM OI CLARO MHNET TELECOM Rondônia BRASIL DIGITAL OI OI CLARO BRASIL DIGITAL Roraima AMAZÔNIA TELECOM ALLFIBER TELECOM ALLFIBER TELECOM CLARO AMAZÔNIA TELECOM Santa Catarina CLARO UNIFIQUE UNIFIQUE CLARO MHNET TELECOM São Paulo CLARO VIVO CLARO TIM CLARO Sergipe BRISANET BRISANET CLARO CLARO CLARO Tocantins CLARO CLARO CLARO CLARO TURBOCOM

Metodologia do Prêmio Melhor Plano 2023

O Prêmio Melhor Plano 2023, bem como anteriormente, tomou como base para a nova edição do estudo os testes de velocidade de internet realizados entre janeiro e novembro de 2022 no site Minha Conexão. No total, foram analisados 24.852.706 de testes, levando em conta as velocidades de download, upload e latência, e 1.175.587 avaliações de satisfação dos usuários com seus provedores ao longo do ano e por meio de votação popular.

Somente provedores com o mínimo de mil testes de velocidade realizados no período e ao menos 3% da amostra dos testes da região avaliada puderam participar do Prêmio. Tais critérios foram estabelecidos para gerar significância estatística para a pesquisa. Operadoras sem testes mapeados no Minha Conexão nos últimos três meses do período de análise foram classificadas como inativas e desconsideradas do estudo.

Para participar da premiação municipal, cada cidade precisou de, pelo menos, 3 mil testes de velocidade feitos ao longo de 2022. Portanto, apenas 2.573 dos 5.568 municípios que compõem o Brasil fizeram parte da pesquisa, a fim de entregar aos consumidores dados precisos. Foram utilizados, ainda, algoritmos para detectar comportamentos artificiais e eliminar possíveis tentativas de fraudes por parte de robôs. Por fim, foi realizada uma auditoria manual para conferência do resultado em todas as regiões.