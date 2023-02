Pássaro dodô: startup planeja ressuscitar ave extinta no século 17

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/02/2023 | 10:55



Uma startup norte-americana planeja trazer de volta à vida o pássaro dodô. Extinta no final do século 17, a espécie não voava, tinha aproximadamente o dobro do tamanho de um peru e vivia nas Ilhas Maurício. A proposta é da Colossal Biosciences, empresa de biotecnologia e engenharia genética fundada pelo empresário de tecnologia Ben Lamm e pelo geneticista da Harvard Medical School George Church.

A Colossal Biosciences ainda não tem um roteiro estabelecido de como ressuscitar o pássaro dodô. A empresa conta apenas com uma amostra de DNA de ossos do animal, que foi coletada de um espécime preservado em um museu dinamarquês. A partir desse exemplar, a startup estuda em laboratório as possibilidades para trazer a ave de volta à vida.

É válido destacar que o pássaro dodô é o terceiro animal na lista da Colossal Biosciences. Anteriormente, a startup anunciou projetos para trazer de volta o mamute-lanoso (espécie que começou a desaparecer por volta do ano 10.000 a.C) e o lobo-da-tasmânia (extinto no século 20). A empresa, inclusive, planeja produzir os primeiros filhotes de mamute até 2028.

Os anúncios de “desextinção” têm atraído uma série de investidores, incluindo celebridades como a socialite Paris Hilton e o palestrante motivacional Tony Robbins. Nesta terça-feira (31 de janeiro), por sua vez, a empresa anunciou que a última rodada capturou US$ 150 milhões. A Colossal Biosciences já tem valor de mercado que passa a casa do US$ 1,5 bilhão – o que a posiciona no grupo de unicórnios.

Mais do que ressuscitar o pássaro dodô e outros animais, no entanto, os investidores são motivados pelas descobertas científicas que o processo pode trazer. Além disso, o trabalho da Colossal Biosciences tem sido visto como uma oportunidade de endereçar a crise de biodiversidade enfrentada pelo planeta.