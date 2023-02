Dennis Carvalho recebe alta hospitalar após ficar mais de um mês internado

01/02/2023 | 10:11



Boa notícia! Dennis Carvalho, que estava internado desde o dia 26 de dezembro no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, recebeu alta e já está em casa, de acordo com a colunista Patrícia Kogut.

O ator e diretor ficou esse tempo sob cuidados médicos por apresentar septicemia, uma grave infecção generalizada do organismo que pode ser causada por pneumonia, infecções de suturas ou abcessos.

Durante todo o tempo de internação, Deborah Evelyn, ex-esposa de Denis, esteve ao lado dele, sempre mantendo os fãs informados sobre o estado de saúde do diretor.

Lembrando que Dennis deixou a Globo em junho de 2022, depois de 47 anos na emissora.