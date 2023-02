Aos 74 anos de idade, Ozzy Osbourne cancela agenda de shows e anuncia aposentadoria dos palcos

01/02/2023 | 10:11



Os fãs de Ozzy Osbourne levaram um verdadeiro balde de água fria. O motivo? Em comunicado publicado nas redes sociais, o roqueiro anunciou que não só vai cancelar todos os shows, como também se aposentar de vez dos palcos. Poxa!

De acordo com o jornal Daily Mail, ele deveria começar a turnê europeia em maio, originalmente marcada para 2019 e remarcada três vezes, mas, agora, foi oficialmente cancelada.

Vale lembrar que Ozzy passa por um momento complicado. Há quatro anos, o artista foi diagnosticado com Parkinson e tem lutado contra vários problemas de saúde desde então.

Esta, provavelmente, é uma das coisas mais difíceis que terei de compartilhar com os meus fãs. Como vocês devem saber, há quatro anos tive um grave acidente, no qual machuquei minha coluna. Meu único propósito durante esse tempo foi voltar aos palcos. Minha voz está boa para cantar. No entanto, após três cirurgias, tratamentos com células-tronco, intermináveis sessões de fisioterapia e, mais recentemente, o inovador Tratamento de Cibernética (HAL), meu corpo ainda está fisicamente fraco. Estou tocado pela maneira como todos vocês mantiveram pacientemente seus ingressos por todo esse tempo, mas em sã consciência, agora cheguei à conclusão de que não estou fisicamente capaz de cumprir minhas próximas datas de turnê europeia, pois sei que não poderia lidar com as viagens.

Seu último show foi em dezembro de 2018, quando se apresentou no Ozzfest como parte da turnê No More Tours II.