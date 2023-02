No BBB23, Key Alves afirma que viu reflexo de Michael Jackson no espelho e se acaba de chorar

01/02/2023 | 10:10



Se teve uma coisa que rolou - e muito - na madrugada desta quarta-feira, dia 1, foi chororô! Logo depois que Gabriel foi eliminado do BBB23, o clima pesou e Key Alves viu até o reflexo de Michael Jackson no espelho. Oi?

Pois é! Diretamente do Quarto Fundo do Mar, a jogadora de vôlei deu o maior show e precisou ser consolada pelos brothers ao cair no choro por conta da suposta aparição do Rei do Pop, que morreu em 2009.

- Que susto. Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo, disse Key aos prantos.

- Ela tem medo, não ri, pediu Gustavo ao ver os participantes brincando.

- Não tem nada, tá todo mundo aqui, menos ele, consolou Fred Nicácio.

Mas não foi só ela que soltou as lágrimas, viu! Paula não aguentou a saída de Gabriel do programa e teve uma crise de choro. Bruna Griphao, que teve um relacionamento com o modelo durante o jogo, também ficou abalada.

Por outro lado, MC Guimê não perdeu tempo e começou a criar as estratégias .

- É burrice jogar um nosso no Paredão contra dois deles, disse o cantor para Bruno.

E Griphao completou:

- Agora, mais do que nunca, é hora da gente abaixar um pouco a nossa... E observar. Tentar não julgar tanto.

E claro, ainda teve muito rala e rola no edredom. Fred e Larissa protagonizaram momentos calientes e trocaram muitos beijos.